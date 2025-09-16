"Esta mujer hizo la patria sin bandera": la voz que salvó la historia musical de un archipiélago entero

Hay quienes cantan para entretener y hay quienes lo hacen para salvar una memoria. En un rincón de Canarias, una mujer sin escenario ni escuela musical logró conservar lo que ya casi se había perdido. Su voz no necesitó orquestas, y su legado no cabe en partituras. Se llamaba Valentina Hernández Rodríguez, pero todos la conocieron como Valentina la de Sabinosa.

Nacida entre 1889 y 1891 en el pequeño pueblo de Sabinosa, en la isla de El Hierro, fue comadrona, tamborilera, cuidadora de baños medicinales y, sobre todo, la gran guardiana del folclore más ancestral de Canarias. No estudió canto, pero enseñó a generaciones enteras a recordar con el cuerpo y la voz lo que sus abuelos le transmitieron. Y si hoy el folclore herreño sigue vivo, es porque Valentina no dejó que muriera.

Una sola voz frente al olvido

Desde la cuenta @8canarias_ en redes sociales lo han resumido en una frase que lo dice todo: “Esa mujer hizo la patria sin bandera”. Una línea que también recoge la canción “En busca de Valentina”, compuesta por los grupos Taburiente y Mestisay como homenaje a su figura en 2015, con motivo de los 125 años de su nacimiento.

“Sabías que una sola voz salvó casi todo el legado de la música tradicional de la isla de El Hierro”, dicen desde la cuenta recordando que durante muchos años el folclore herreño estuvo al borde de desaparecer. Los bailes modernos, la televisión, los ritmos foráneos, fueron borrando lentamente los sonidos antiguos. “Fue la última mujer que supo tocar y cantar esos bailes”, explican.

Valentina La Sabinosa / LP/DLP

Sobre el arrorró

Valentina no solo cantaba con una voz sin artificio, también sabía tocar el tambor herreño, el pito tradicional y ejecutar los bailes como se hacían antes de que existieran grabaciones. Desde el Pozo de Sabinosa, donde trabajaba junto a su marido preparando baños medicinales, también enseñaba a los más jóvenes a no olvidar.

“El Baile del Vivo, el Tangorreño, el Conde de Cabras, la Meda o el Arrorró fueron absolutamente fundamentales para que no se perdiera un eco de nuestra historia”, subrayan. A lo que la propia cantante añadió en uno de sus documentales: “El arrorró no se canta con música”. Así lo hacía Valentina con la voz a cappella, desgranando los versos de cuna que sobrevivieron de generación en generación:

Arrorró arrorró mi niño / arrorró rorró rorró… / Duérmete mi niño chico / que vienen los angelitos del cielo y te llevarán.

Este canto, que ella cantaba diferente al que recogió Teobaldo Power en el siglo XIX en sus “Cantos Canarios”, se asoció para siempre a su forma de interpretarlo: limpia, suave, ancestral. Una herencia oral que traspasó fronteras sin salir de su isla.

La resistencia de lo invisible

Valentina nunca buscó ser famosa. Su fama llegó con el boca a boca, con las grabaciones que por suerte se conservaron, y con programas como “Raíces” de TVE, que en 1976 le dedicó el documental “Sabinosa, un día con Valentina”, grabado en su entorno cotidiano.

“Valentina nos enseñó y nos transmitió de manera única y con un cariño especial lo que sus ancestros le dejaron”, explica uno de los testimonios recogidos en redes. Era tamborilera, cantora, maestra popular, y lo hacía todo desde la humildad de su casa, como quien no se sabe importante. Pero su ejemplo es único en la historia de la música tradicional de Canarias. Y eso la ha convertido en leyenda viva del folclore isleño.

Reconocimientos que aún resuenan

Hoy, su figura sigue siendo homenajeada en varios rincones del archipiélago. En su pueblo natal, Sabinosa, y en barrios como San Juan, en Las Palmas de Gran Canaria, hay calles que llevan su nombre.

A más de 40 años de su fallecimiento, su voz sigue viva en cada grupo folclórico que canta sin acompañamiento, en cada tambor herreño que suena con respeto, en cada niño que aprende el arrorró sin saber que viene de ella.

Valentina la de Sabinosa no tuvo escenario, pero levantó uno dentro de todos los que la escucharon. No necesitó un micrófono para hacer historia. Le bastó con su voz, sus manos y la convicción de que la identidad se hereda y se cuida. Por eso, Valentina no se fue nunca. Y por eso, seguirá cantando cada vez que alguien diga “arrorró” con el alma, y no con la música.