La Rioja declara Emergencia Migratoria para responder "con medidas y agilidad" a la distribución de menores

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha anunciado que el Gobierno regional ha aprobado una Declaración de Emergencia Migratoria que permitirá, fundamentalmente, "planificar una serie de medidas urgentes" para responder "con la máxima agilidad a la situación de emergencia migratoria" que se vive en el país y "evitar la saturación del sistema público de protección de menores".

Con esta Declaración automáticamente se dotará a la Comunidad de mecanismos de solidaridad extraordinarios para atender con más recursos la llegada de niños y adolescentes migrantes no acompañados en situación de vulnerabilidad.

"La Rioja es una tierra solidaria, que sabe estar a la altura en los momentos difíciles. Esta declaración nos permite actuar con responsabilidad, humanidad y celeridad para proteger a quienes más lo necesitan", ha afirmado el portavoz.

La capacidad

Una medida adoptada en Consejo de Gobierno al respecto de la distribución de menores no acompañados que ahora mismo se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla. A raíz del nuevo contexto regulatorio aprobado con el nuevo Real Decreto, el portavoz recuerda que para nuestra ccaa "se estableció una cifra de capacidad (205 menores) que excede claramente toda nuestra capacidad y los medios que actualmente tenemos para hacer frente a esta situación".

A pesar de ello, explica, el Gobierno de La Rioja ha aprobado esta declaración de emergencia con la que tratar de responder "con la máxima agilidad y con la máxima celeridad a la coyuntura". Todo ello dentro "del compromiso de solidaridad del Gobierno riojano".

Aunque todavía no se sabe el número de menores que llegará a la región, "iremos asumiendo nuestra capacidad, haciendo crecer nuestras capacidades para acogerles, pero no podemos dar una cifra más completa".

Mecanismos extraordinarios

Así las cosas, Domínguez expresa que el Gobierno está trabajando "con el tercer sector y otras entidades, como por ejemplo la Diócesis, para dotar de forma inmediata a la comunidad de mecanismos extraordinarios para atender con celeridad, agilidad y responsabilidad a la llegada de menores migrantes no acompañados en situación de vulnerabilidad desde otras regiones".

En estos momentos, la comunidad de La Rioja "atiende a 16 menores en esta situación y dispone de una capacidad total que hemos incrementado hasta las 153 plazas, con un grado de ocupación que oscila en función de la demanda y que ronda en la actualidad el 90%-95%".

Con esta nueva medida aprobada hoy "nos comprometemos, por tanto, de manera solidaria y justa, con justicia social, a las necesidades que tienen otras comunidades autónomas en este momento y por tanto mostramos nuestra voluntad de cumplir con algunas de nuestras obligaciones siempre dentro de nuestros medios y nuestras capacidades disponibles".

Con esta declaración -prosigue Domínguez- "tendremos un soporte, una legitimación para afrontar contrataciones de emergencia para agilizar, por ejemplo, la provisión de alojamiento, alimentación y atención médica a los menores, para financiar de manera específica y habilitar nuevas plazas adaptadas a las necesidades de los menores o para reforzar los equipos técnicos con profesionales especializados en atención social, psicológica y educativa".

Determinación de la edad

Y también para dotar de recursos a la determinación de edad, garantizando procesos rápidos y respetuosos con la salud y la integridad de los menores, para agilizar los trámites de los procedimientos de acogimiento familiar en todas sus modalidades, para establecer nuevos modelos de acogida que acompañen a los menores hasta su emancipación, con un seguimiento especializado y para el establecimiento de figuras de apoyo para fortalecer un vínculo comunitario y una integración.

Todas estas medidas que hay que adoptar, explica Domínguez, "ahora mismo no pueden ser adoptadas por los ordenamientos políticos de ninguna comunidad autónoma, que son más lentos y por tanto requieren de la activación de algunas medidas de emergencia que permitan establecer contrataciones, refuerzo de recursos, etc., para adaptarnos a la situación de llegada de menores inmigrantes cuando esta se vaya a producir", ha finalizado.