En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
EFE
Desembarcan en Gran Canaria 21 ocupantes de una patera y Salvamento auxilia a otras dos
Desembarcan en Gran Canaria 21 ocupantes de una patera y Salvamento auxilia a otras dos
Salvamento Marítimo ha desembarcado esta madrugada en Gran Canaria a 21 personas que iban en una embarcación, de las cuales 8 has precisado asistencia sanitaria a su llegada por presentar patologías leves, y conduce a esta hora a esta misma isla y a El Hierro a otras dos expediciones de migrantes.
Europa Press
Llega a El Hierro un cayuco con 64 migrantes a bordo
Llega a El Hierro un cayuco con 64 migrantes a bordo
Un cayuco ha arribado en la mañana de este sábado al puerto de La Restinga, en El Hierro, con un total de 64 migrantes a bordo, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes) 112.
Alexandra Socorro
El menor del barco patera de Lanzarote será el primer traslado de urgencia a la Península
El menor del barco patera de Lanzarote será el primer traslado de urgencia a la Península
Aún no había amanecido cuando el miércoles un atunero con bandera marroquí encalló frente a la costa de Órzola, al norte de Lanzarote. A bordo viajaban cinco personas. Minutos después del rescate, la embarcación comenzó a arder. Todos los ocupantes fueron rescatados con vida tras sobrevivir a una dura travesía iniciada en la ciudad marroquí de Agadir. Según relataron los propios supervivientes, llevaban cinco días sin comer antes de ser rescatados.
La Provincia
Una delegación de eurodiputados visitará Canarias para evaluar el impacto de la migración
Una delegación de eurodiputados visitará Canarias para evaluar el impacto de la migración
Una delegación de eurodiputados viajará a Tenerife y Gran Canaria del 15 al 17 de septiembre para analizar los desafíos derivados de la presión migratoria que afecta a los ciudadanos de la región.
Alexandra Socorro
La paradoja de la España despoblada que se niega a acoger niños
España se enfrenta a un gran reto. La baja natalidad y el despoblamiento de las zonas rurales comprometen no solo el futuro demográfico del país, sino también el equilibrio poblacional de Europa. Ante esto, la migración se perfila como una posible solución para revitalizar la España vaciada. Un argumento del que echan mano desde la política y que cobra aún más relevancia en el actual contexto de crispación marcado por el debate en torno al reparto de menores migrantes no acompañados: a un lado se sitúan las regiones gobernadas por el Partido Popular que tildan la distribución de «injusta porque utiliza a los chicos como moneda de cambio». Al otro, el Gobierno central que opina que el posicionamiento del PP es «racista». Pero en medio del embrollo político, los expertos aseguran que en un país de 48 millones de personas, «que recibe un número similar de turistas, no debe ser un problema acoger a un pequeño grupo de niños». Así lo explica el geógrafo y director del Observatorio de la Inmigración de Tenerife, Vicente Zapata. Su discurso toma aún más fuerza cuando se trata de aquellas zonas que han experimentado una pérdida de población y que las compromete «desde el punto de vista de su vitalidad humana o su dinámica económica» porque han desactivado la permanencia de ciertos servicios de carácter público o privado.
Europa Press
Más de 200 personas y 26 colectivos llevan a Abascal ante la Fiscalía por pedir el hundimiento del barco de Open Arms
Entre los denunciantes se encuentran Sumar, Podemos y los sindicatos UGT y CCOO
EFE
Prisión para 17 ocupantes de un cayuco en el que se arrojó a personas vivas por la borda en la ruta hacia Gran Canaria
Las declaraciones de testigos protegidos en el juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana revelan un relato "durísimo", que describe episodios de violencia extrema, con palizas y varias personas con vida lanzadas desde la embarcación
Alexandra Socorro
El lehendakari se ve con Clavijo tras tirar de las orejas al PP por los menores migrantes
Pradales, cercano a las tesis de Canarias, ‘reprende’ a la Junta de Andalucía por falta de control de los menores que llegan al País Vasco para cruzar la frontera
Europa Press
Clavijo y Pradales analizarán la próxima semana en Canarias la gestión de la migración
En el encuentro también se abordarán otras cuestiones
Isabel Durán
Canarias cumple su parte y remite los primeros expedientes de menores migrantes no acompañados al Estado
La consejería envía una veintena de informes de menores no asilados y este jueves se ve con el Gobierno para recibir indicaciones de la gestión de la documentación
- Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
- Muchos lo temen, pero pocos conocen su origen: la historia del presa canario
- La primera persona que me ayudó a saber cómo comer': así es como María Patiño encontró un restaurante de ensueño en el norte de Fuerteventura
- El gobierno de Canarias declara la prealerta por temperaturas máximas mañana lunes
- El Gobierno de España pide a portales digitales que retiren 8.698 pisos turísticos ilegales de Canarias de sus webs
- Fachas que se comportan como fachas
- Ni la Virgen del Pino apacigua la 'gresca' entre Clavijo y Torres por la quita de la deuda a los canarios
- El Gobierno canario pide a la población precaución ante la entrada de una masa de aire cálido y seco en el archipiélago