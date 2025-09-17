El 112 rompe con urgencias sanitarias para modernizar la protección civil

La Dirección General de Emergencias se queja en un informe interno de la supeditación del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112) a las urgencias sanitarias (SUC) en la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), por lo que reclama «plena independencia funcional» y el «alejamiento estructural» de la sociedad mercantil que lleva más de 25 años gestionando las dos áreas. El 90% del presupuesto de la empresa y el 57% del personal están adscritos al ámbito sanitario, por lo que la Consejería de Política Territorial cree necesaria una «revisión global» y un nuevo modelo que se especialice en los desafíos que afronta la protección civil más allá de las urgencias sanitarias.

El informe cuestiona el funcionamiento de la empresa pública en estos años a la hora de gestionar el presupuesto que se le traspasa desde el Ejecutivo, por encima de los 98 millones de euros. Esta partida se transfiere «sin mayor detalle o concreción», recoge el informe, y continúa: «sin que desde el centro directivo se estableciera formal o documentalmente el modo de funcionamiento del servicio, asumiendo GSC con bastante autonomía el desarrollo de los planteamientos del 2005 hasta la actualidad».

Comités de empresa

Este informe forma parte de las negociaciones entabladas entre las consejerías de Sanidad y Política Territorial con los comités de empresa de GSC, que se oponen a la separación decidida por el Ejecutivo. Hoy hay una nueva reunión entre ambas partes pero los representantes de la plantilla, que ha votado ampliamente en contra del proceso, advierten que existen «riesgos relevantes» en términos de continuidad operativa, eficiencia económica e idoneidad de la entidad gestora. Los representantes de los trabajadores han contactado con los grupos políticos del Parlamento y no descartan la opción de acudir a los tribunales.

El informe explica los grandes cambios que ha experimentado el ámbito de las emergencias y de protección civil en las dos últimas décadas como son el crecimiento demográfico, turístico y de población inmigrante; el descontrol urbanístico en las zonas rurales e intermedias a las masas forestales, la industria con elementos tóxicos y peligrosos, la ocupación irregular de zonas inundables, el abandono de zonas agrícolas, el impacto del cambio climático en los fenómenos meteorológicos adversos o las erupciones volcánicas de los últimos años. Todo ello supone «nuevas demandas», por lo que se requiere de una nueva organización a la hora de afrontar las emergencias para las que la empresa GSC no está preparada por su «especialización orientada al ámbito sanitario» y porque no cuenta con los planes, fondos y personal suficiente. De esta forma Política Territorial defiende la «plena independencia funcional» del Cecoes 112 «sin que pueda verse afectado de modo alguno por otras actividades vinculadas a la empresa pública destinataria del encargo», recoge el informe.

Futura Agencia

La Dirección General de Emergencias valora el papel que ha jugado hasta ahora la empresa GSC pero avisa que es hora del «alejamiento estructural» del sistema de Protección Civil «de cualquier ámbito donde su peso específico pueda confundirse, aunque sea ligeramente, con otras funcionalidades de las agencias intervinientes como es actualmente el SUC», añade.

El centro directivo de la Consejería de Política Territorial menciona la creación de la futura Agencia Canaria de Emergencias como órgano que aglutinará toda la estructura especializada en este ámbito y que también tendrá la participación de otras administraciones públicas. Mientras llega, se defiende la integración del nuevo Centro de Coordinación Operativa de Emergencias en la empresa pública Gesplan, que tendrá autonomía plena para cuantificar el coste del servicio que GSC a día de hoy «no acaba de precisar con la debida antelación presupuestaria».

La integración del Cecoes 112 en Gesplan no será breve ya que el informe puntualiza que la Agencia Canaria de Emergencias no estará lista a corto plazo ya que requiere de una compleja planificación y de un importante «esfuerzo económico» que no se puede afrontar actualmente, de tal forma que lo más práctico es que la labor del Cecoes 112, su personal, los servicios y las contrataciones del mismo los asuma Gesplan, que ya cuenta con un equipo incipiente que ahora será reforzado con toda la estructura del Cecoes. El informe insiste en que este nuevo organigrama no afectará al funcionamiento coordinado con las urgencias sanitarias como ha sido hasta ahora.