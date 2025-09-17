Canarias recela de la próxima "centralización" de los fondos europeos

El Gobierno canario mira de reojo, con recelo y preocupación, la "centralización" del nuevo marco financiero de la Unión Europea (UE) a partir del año 2027 y del que dependen los fondos que recibe el Archipiélago por su condición de región ultraperiférica (RUP). La consejera de Hacienda y Relaciones con la UE Matilde Asián, fue este miércoles diáfana al respecto durante su comparecencia en el Parlamento: "Son varios aspectos los que nos inquietan en el Gobierno, pero el que más es ese grado de centralización que otorgará a los Estados miembros un papel mayor en la planificación presupuestaria en el que pueden tener un papel menor las regiones".

"En ese marco, el Gobierno central se verá forzado a atender a una pluralidad de regiones porque los fondos ya no estarán específicamente destinados a ellas", aseguró la consejera de Hacienda.

El centralismo no viene bien

Una reflexión que compartió el diputado de CC y alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, al afirmar que "no se trata de desconfiar por desconfiar, pero el centralismo nunca le ha ido bien a Canarias, no es un buen aliado para nuestra tierra".

Y es que tanto Asián como Bermúdez pusieron sobre la mesa el "riesgo" que para ellos supone "que las comunidades autónomas se conviertan en meras ejecutoras de proyectos elaborados en despachos ajenos".

"Estábamos acostumbrados a negociar todos los fondos y ahora se va a poner la lupa a la hora de otorgarlos, por lo que hay que ser mucho más cuidadosos", explicó Asián.

Una 'bolsa' única

Como ejemplo, puso el fondo de seguridad y prosperidad sostenible, que aglutinará en una misma bolsa los que se destinaban a desarrollo regional, cohesión, migración y fronteras y los planes de agricultura y de pesca sin que en el mismo existan «asignaciones concretas para las regiones menos desarrolladas», por lo que las mismas pueden verse perjudicadas en favor de otras que tienen más riqueza si no existe un buen seguimiento del reparto.

Por último, incidió en que además del gasto preocupan los ingresos, ya que la Comisión Europea propone nuevos recursos propios, por lo que no ha descartado que o se implanten nuevos impuestos europeos o se exija mayor aportación a los Estados. Cualquiera de las dos opciones, para Asián, perjudicaría a la financiación del Archipiélago.