Detectados 63 positivos de filoxera en Tenerife sin afectación en raíces ni en tierra

Las inspecciones realizadas han detectado 63 positivos de filoxera en la isla de Tenerife, pero sin afectación en raíces ni en tierra, y que corresponden a hallazgos puntuales que en algunos casos afectan a una sola hoja o planta, como ocurrió en La Matanza y Tejina.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno canario, Narvay Quintero, ha informado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación de que hasta el martes se habían efectuado 3.330 inspecciones, con 132 de ellas en raíces y 96 en tierra, sin que ninguna diera positivo.

Focos

Los focos confirmados se localizan en los municipios de La Laguna, Tacoronte y La Matanza, donde ya se ha actuado en todos los casos y más de 22 focos han sido completamente eliminados.

Quintero ha destacado que las medidas de control, entre ellas la restricción del movimiento de material vegetal y de uva, han complicado la vendimia, aunque el objetivo principal ha sido "salvar la cosecha y evitar la expansión de la plaga".

El consejero ha agradecido la colaboración de viticultores y ha insistido en que, por el momento, la situación está "acotada".