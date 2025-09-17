Las ejecuciones hipotecarias crecen un 26% en Canarias

La crisis de la vivienda en el Archipiélago tiene múltiples frentes y junto a quienes no encuentran una casa que convertir en su hogar por los elevados precios y la escasez de la oferta se unen quienes la pierden por no poder afrontar los pagos. Las ejecuciones inmobiliarias se dispararon un 26% en Canarias en el segundo trimestre del año, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, entre abril y junio, se llevaron a cabo 199 procesos en las Islas, aunque el organismo precisa que no todos ellos acaban en desahucio.

La inmensa mayoría de estos embargos inmobiliarios se realizó sobre personas físicas, es decir, sobre vecinos particulares que tenían una vivienda en propiedad. Solo 44 de estos procesos se formalizaron sobre casas cuyo titular era una empresa o sociedad. La mayor proporción de ellos eran inmuebles de segunda mano, ya que solo una docena se practicó sobre propiedades nuevas.

En toda España, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales alcanzó las 2.902 en el segundo trimestre del año, lo que supone un incremento del 19,6% respecto a los tres meses anteriores y del 28,1% en comparación con el mismo periodo de 2024.

En total, entre abril y junio se iniciaron 6.407 procedimientos de ejecución hipotecaria, lo que representa un aumento del 15,8% frente al primer trimestre y del 14,9% en términos interanuales. De ellos, 6.058 correspondieron a fincas urbanas (+16,5% trimestral y +16,1% anual) y 349 a fincas rústicas (+6,1% y -2,5%, respectivamente).

Dentro de las fincas urbanas, las ejecuciones sobre viviendas sumaron 4.133 casos, un 20,5% más que en el trimestre anterior y un 27,8% más que un año antes. De este total, 3.522 correspondieron a viviendas de personas físicas, con subidas del 20,2% en la comparativa trimestral y del 28,1% respecto al segundo trimestre de 2024.

Por otro lado, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas jurídicas se situaron en 611, lo que implica un repunte del 22,4% en relación al trimestre anterior y del 26% en comparación anual. Además, las ejecuciones sobre solares urbanos registraron un fuerte incremento: crecieron un 34,1% en el trimestre y un 123,5% en términos interanuales, hasta sumar 228 casos.