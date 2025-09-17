Cuando un perro no nace agresivo: la historia y el estigma del presa canario

Desde hace siglos, en Canarias se conocen los llamados perros de presa, animales fuertes, robustos y usados tradicionalmente para el pastoreo o la guarda. Ya en el siglo XVI, los cronistas de la conquista describían su presencia en las islas. Hoy, su descendiente más emblemático, el Presa Canario, carga con una etiqueta que pesa más que su propio cuerpo: la de “raza peligrosa”.

Pero ¿es realmente más agresivo por ser presa? ¿O es otro ejemplo de prejuicio convertido en ley? Para el biólogo Eduardo Martín, la respuesta está en la ciencia: “Aunque sea un Presa Canario, Ron no nació agresivo. Aunque asociemos ciertas razas con determinados comportamientos, la ciencia dice otra cosa”.

La ciencia a la “raza agresiva”

En 2022, la genetista Elinor Karlsson lideró un estudio publicado en Science que cambió la narrativa. Se analizaron los genomas de 2.155 perros de 78 razas distintas y se compararon con casi 18.385 cuestionarios de propietarios sobre el comportamiento de su perro.

“El resultado fue claro, puesto que la raza solo explica el 9 % de la personalidad de un perro”, explica Martín. “No hay ningún rasgo conductual exclusivo de una raza. Lo que de verdad importa es el entorno, la educación y, sobre todo, la socialización temprana”, es decir, ni un pitbull nace violento, ni un golden retriever nace familiar.

Cachorro de presa canario / LP/DLP

Entre la tercera y la duodécima semana

Según Martín, el periodo más determinante en la vida de un perro va de las tres a las doce semanas de edad. En esos días, el cachorro aprende a relacionarse con el mundo: otros perros, personas, ruidos, rutinas.

“Si crece aislado o con miedo, lo más probable es que sea un perro con problemas de conducta. Pero si vive experiencias positivas, variadas y con límites claros, se convierte en un adulto más equilibrado”. La clave, insiste, no está en la raza, sino en la crianza.

¿Por qué seguimos juzgando por razas?

“El problema afirma Eduardo Martín es que confundimos función con temperamento”. Muchas razas de trabajo, como perros policía o guías, han sido criados durante generaciones para desempeñar tareas específicas. Eso no significa que todos los individuos de esa raza tengan el mismo carácter.

“Además, hay un sesgo muy extendido, el asociar fuerza física con peligrosidad. La legislación tiende a clasificar como razas peligrosas a aquellas con más capacidad de causar daño, no por una supuesta propensión a atacar”.

En otras palabras, un presa canario puede ser menos agresivo que un chihuahua, pero su mordida será más fuerte. La ley no mide carácter, mide fuerza.

¿Por qué los chihuahuas son agresivos? / Experto Animal

La etiqueta que condiciona la mirada

Numerosos estudios también han demostrado que las personas tienden a interpretar el comportamiento de un perro en función de su raza. Es decir, ante el mismo gesto, lo que hace un pitbull se percibe como amenaza y lo que hace un labrador como juego.

“La etiqueta de la raza cambia cómo tratamos al animal y cómo lo percibimos”, apunta el biólogo. Y eso tiene consecuencias, puesto que más miedo, más aislamiento, menos adopciones y más posibilidades de que se cumplan los peores augurios.

El Presa Canario no es solo una raza, es parte del patrimonio cultural de las islas. Sus orígenes están en los antiguos perros de ganado mezclados con razas peninsulares y británicas. Fueron criados para ayudar, guardar y proteger. No para atacar.

“No hay razas agresivas o amables, hay perros mejor o peor educados”, concluye Martín. Ron, como tantos otros perros de su raza, no eligió su cuerpo ni su fuerza, pero puede elegir si lo dejan su carácter, su vida, su vínculo con el mundo.