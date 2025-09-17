La oferta de vivienda en Canarias se desploma

Las tensiones entre oferta y demanda en el mercado de compraventa de viviendas son evidentes en toda España, y Canarias no es la excepción. En Santa Cruz de Tenerife, la oferta de viviendas en venta se ha reducido un 74% desde el máximo alcanzado en el segundo trimestre de 2019, situándola entre las capitales con mayor descenso del stock inmobiliario. En Las Palmas de Gran Canaria, aunque con algo menos de intensidad, la tendencia también es clara: la oferta disponible ha caído un 59% en el mismo periodo.

Esta caída coloca a Canarias - sobre todo a Santa Cruz de Tenerife - en el grupo de las regiones más afectadas por la escasez de producto disponible, junto a Ávila (-74%), Vitoria (-73%), Pontevedra (-73%) y Guadalajara (-72%), y solo por detrás de Valencia, Segovia y A Coruña, que registran reducciones del 77% y 78%.

Una caída generalizada en toda España

Según un estudio publicado por Idealista, la reducción de la oferta ha sido generalizada en todas las provincias y capitales españolas desde 2019, aunque su impacto ha sido desigual. En 45 de las 52 capitales de provincia, la oferta de vivienda se ha reducido a la mitad o más.

Valencia lidera la lista de grandes caídas con un desplome del 78% en el stock disponible, seguida de cerca por Segovia y A Coruña (-77%), Cuenca, Santander y Bilbao (-75%). En grandes mercados como Sevilla (-67%), Alicante y San Sebastián (-66%), la situación también es crítica. En Madrid la oferta ha bajado un 53%, en Palma un 51%, mientras que Barcelona (-47%) y Málaga (-45%) se sitúan algo por debajo de la media.

En el extremo contrario, Jaén es la capital donde menos ha descendido el volumen de viviendas en venta, con una bajada del 29%, seguida de Cáceres (-33%) y Granada (-41%).

La situación en las provincias: caída menos acusada

A nivel provincial, la bajada ha sido menos intensa: solo 23 provincias han registrado una caída superior al 50%. Vizcaya y Álava encabezan la lista con una caída del 70% en la oferta, seguidas de Segovia (-67%) y Guadalajara y Cantabria (-66%).

En la Comunidad de Madrid, el descenso ha sido del 60%, mientras que en la provincia de Barcelona ha sido mucho más moderado, con una caída del 34%. Entre las provincias con menor descenso destacan Alicante (-17%) y Jaén (-19%), seguidas de Cáceres (-20%), Málaga (-27%) y Murcia (-31%).

Contexto del mercado

Los máximos de oferta en el mercado se alcanzaron en distintas fechas según la ciudad: entre finales de 2015 y 2022. Madrid y Palma, por ejemplo, registraron sus picos en el cuarto trimestre de 2015; Bilbao y San Sebastián lo hicieron en el segundo trimestre de 2016; mientras que Valencia, Sevilla, Alicante y Málaga alcanzaron su máximo en el cuarto trimestre de 2016. En el caso de Barcelona, el tope se situó en el cuarto trimestre de 2019.