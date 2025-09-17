El PSOE y Nueva Canarias piden al Cabildo de Tenerife y al Gobierno canario que no acojan la Vuelta ciclista si participa Israel

PSOE y Nueva Canarias, por separado, han emitido un mensaje de aviso al Cabildo de Tenerife y al Gobierno canario para que se opongan a la acogida de la Vuelta ciclista el próximo año, como se valora a falta de la firma oficial del contrato para que la prueba deportiva aterrice en el Archipiélago en 2026, en caso de que el equipo israelí se mantiene como participante en la próxima edición. "Coalición Canaria, Rosa Dávila y Clavijo, deben decidir si van a apostar por blanquear a través del deporte el genocidio que está ocurriendo en Palestina con la participación del equipo de Israel", exclama la secretaria del PSOE en Canarias, Nira Fierro.

Leticia López por su parte, como secretaria nacional de Movimientos Sociales de Nueva Canarias, trasladó a la presidenta del Cabildo de Tenerife que rechace celebrar la prueba si la presencia del equipo Israel-Premier Tech va a ser posible en la Vuelta de 2026. "No se puede blanquear, a través del deporte y el espectáculo mediático, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por el Estado de Israel contra el pueblo palestino", indicó la política, a la vez que pone de ejemplo la decisión tomada por el Cabildo de Gran Canaria, cuestión que comparte también el PSOE.

Para la secretaria de Organización del PSOE Canarias, "hay que mojarse con la paz, hay que mojarse con toda esa gente que está siendo masacrada. 19.000 niños, más de 70.000 personas masacradas por un régimen que ya ahora sí lo califica la ONU de genocidio, aunque a la derecha de este país le cueste reconocerlo".

Reclamación de declaraciones

Además, recalcó que la celebración de la Vuelta Ciclista a España en Canarias "cuesta dinero", y que hay aportación económica de las instituciones canarias, como del Cabildo de Gran Canaria, del Cabildo de Tenerife y también del Gobierno de Canarias. "Por lo tanto, también el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, junto a Rosa Dávila, deberán decir si van a apostar por blanquear a través del deporte a lo que está pasando en Palestina con la participación del equipo de Israel", subrayó.

Leticia López, en el centro de la mesa del último congreso nacional de NC de julio 2025 / LP/DLP

Leticia López, a su vez, reclamó a la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, y a su equipo de gobierno una posición firme y pública antes de que se formalicen los acuerdos con Unipublic para las etapas en Tenerife. "El Cabildo de Tenerife tiene la obligación moral de no convertirse en escaparate de impunidad internacional. La ciudadanía canaria exige coherencia y valentía", añadió.

Finalmente, la secretaria general del PSOE Tenerife, Tamara Raya criticó al Partido Popular en la Institución insular por desmarcarse de este genocidio, y le pidió a Dávila "que salga y aclare si ella está en la misma línea de lo que dice su vicepresidente, o en la línea de lo que ha dicho el presidente del Cabildo de Gran Canaria".