Canarias y Marruecos reavivan alianzas en turismo, innovación y diplomacia científica

Canarias está impulsando activamente el fortalecimiento de sus relaciones económicas con Marruecos, un país vecino y prioritario en la nueva Estrategia Canarias-África, aún en elaboración por el Gobierno regional. Tras un periodo de menor intensidad en la cooperación, motivado en parte por la desaparición de instrumentos europeos de apoyo como el Programa de Cooperación Transfronteriza España–Fronteras Exteriores (Poctefex), según explicó este jueves el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, Canarias lleva ya dos años estimulando las relaciones comerciales con Marruecos, en sectores estratégicos como la innovación, la tecnología, el turismo, la economía azul, la gestión del agua, la cultura o el deporte.

Viaje de Clavijo a Agadir

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya ha viajado a Marrakech y a Rabat, y volverá a visitar Marruecos, en concreto Agadir, en enero de 2026, para cristalizar alianzas económicas. Un encuentro en donde la migración, por ahora, no entra en la agenda, al ser un asunto estatal que se trata en otro ámbito institucional, remarcó el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo.

Este jueves, la delegación del Gobierno de Canarias que prepara la visita de alto nivel del presidente, representada por Caraballo y Padilla, mantuvo un encuentro en Agadir con responsables del Centro de Innovación Souss Massa (CISM) con el objetivo de abrir nuevas vías de colaboración en materia de emprendimiento e innovación. El miércoles se reunieron asimismo con el presidente del Consejo Regional, Karim Achengli, y todo su equipo, como preparación de este encuentro de alto nivel en enero.

Para ello, en estos días se ha acordado conformar una comisión bilateral Canarias-Agadir en la que participarán representantes de ambos territorios y agentes especializados en sectores estratégicos como la economía azul, la gestión del agua, la conectividad, el turismo, la cultura, el deporte, el emprendimiento o la innovación. En esta comisión, los expertos de las universidades públicas de las islas tendrán un papel destacado.

Luis Padilla explicó que la relación histórica entre Canarias y Marruecos es profunda, con vínculos que se remontan a muchos años y que en el pasado incluyeron una estrecha colaboración con universidades gracias a programas europeos. Conscientes de esta herencia y de la proximidad geográfica (apenas 20 minutos de avión con múltiples conexiones), se ha iniciado un proceso para reactivar lazos que beneficien a ambas regiones.

Turismo: Un puente entre continentes

Uno de los pilares de esta reavivación es el turismo. Existe un gran interés en desarrollar ofertas conjuntas que permitan a los turistas disfrutar de experiencias combinadas, por ejemplo, "cuatro días en Canarias y cuatro días en Marruecos", aseveró Padilla. Esto se ve facilitado por la existencia de las mismas compañías aéreas y el potencial para cruceros turísticos. Además, se busca fomentar la formación en el sector turístico, con intercambios de profesores y un aprendizaje mutuo, dado que Marruecos cuenta con centros de "formación impresionantes y ya maneja cifras turísticas equivalentes a las de Canarias", informó el director general de Relaciones con África, basándose en el éxito del programa Tierra Firme.

Innovación y servicios

Más allá del turismo, la apuesta con Marruecos se enfoca en áreas de innovación y servicios, donde Canarias puede aportar un gran valor añadido. Ambas regiones comparten desafíos comunes en campos como la energía, el agua, la protección medioambiental, las energías renovables y el cambio climático.

Un ejemplo claro de esta sinergia es la visita, realizada este jueves, a una planta de desalinización de agua de mar del Gran Agadir donde una empresa española ha contratado los servicios de una startup canaria especializada en sistemas de diagnóstico para la captación de agua salada, remarcó Padilla. Esto subraya el potencial de las empresas isleñas, cuya economía se basa en gran medida en los servicios, para ofrecer soluciones de alto valor añadido en Marruecos, enfatizó. Otras áreas de interés incluyen la economía azul, la economía circular y la gestión de residuos.

Al mismo tiempo, el Gobierno autonómico ha hecho esfuerzos notables para afrontar desafíos que considera estratégicos, como son la agricultura, el agua, la energía y el cambio climático.

Diplomacia científica

En esa línea, Octavio Caraballo subrayó que uno de los ejes fundamentales para Canarias es la apuesta por la innovación y la ciencia a través de la "diplomacia científica" y que las oportunidades de cooperación futura deben avanzar en ese sentido.

Ya en 2024, en su segundo viaje a Marruecos, Clavijo expuso durante su intervención en la Universidad Mohamed VI Politécnico (UM6P), que la apuesta por la colaboración en I+D+i con Marruecos supone el primer paso de una nueva estrategia de Canarias hacia el exterior "basada en el talento y el conocimiento". Según explicó, la "diplomacia científica" marcará a partir de ahora la hoja de ruta del Gobierno autonómico en África occidental. Entonces, el presidente destacó la importancia de que los centros de conocimiento canarios trabajen codo con codo con los africanos ante retos compartidos como la energía, el agua, la lucha contra el cambio climático o las investigaciones para el estudio de las migraciones, y consideró prioritario crear esta red de colaboración, porque "Canarias también quiere sumar y atraer las capacidades de Marruecos, y de toda África".

Caraballo recalcó este jueves que las universidades canarias y la Universidad Mohamed VI Politécnico rubricaron hace dos meses un acuerdo para facilitar la colaboración en materia de investigación.

En este sentido, señaló que tanto los jóvenes marroquíes como los canarios deben contribuir con su talento a dar respuesta a los retos reales a los que se enfrentan ambas sociedades, desde la sostenibilidad hasta la transformación tecnológica. Además, defendió la importancia de impulsar proyectos de partenariado público-privado en aquellas áreas que Marruecos considere prioritarias para su desarrollo.

Copa del Mundo 2030

La cultura y el deporte se suman como ámbitos de cooperación prioritaria. En este terreno se planteó reforzar los lazos culturales ya existentes, en especial en artesanía y producción artística, y establecer alianzas entre equipos deportivos de ambos territorios, con especial atención al fútbol. La celebración de la Copa Africana de Naciones 2025, con partidos en Agadir, y la Copa del Mundo de 2030, de la que Gran Canaria será una de las sedes, ofrece un marco idóneo para visibilizar y fortalecer estas alianzas deportivas.

Además, los representantes de Souss-Massa adelantaron que una delegación institucional de la región se desplazará a Fuerteventura para cerrar su participación en el foro internacional de agua y energías renovables Africagua, con la intención de dar un primer paso en la colaboración en esta materia entre ambos territorios.