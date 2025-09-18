Gobierno y alcaldes aceleran para desatascar la ley de policías locales

Una ley de hace 28 años y dos intentos frustrados en la última década para actualizarla. A la tercera puede ser la vencida pero tampoco está tan claro que una nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias pueda por fin ver la luz en esta legislatura. El largo enfrentamiento entre los alcaldes, los sindicatos policiales y los jefes del cuerpo se ha mantenido en el tiempo de forma inflexible y los intentos de reforma de la norma de las dos últimas legislaturas han resultado infructuosos porque tanto la Federación Canaria de Municipios (Fecam) como las centrales sindicales han presionado tanto al Ejecutivo como a los grupos políticos parlamentarios para que no salga adelante en la Cámara autonómica.

El acuerdo entre ambas partes es condición indispensable para que los cuerpos locales de los ayuntamientos canarios tengan una norma adaptada a los tiempos y a los cambios que ha experimentado la seguridad en el último cuarto de siglo. El actual equipo de la Consejería de Administraciones Públicas y Seguridad lo tiene claro: el Ejecutivo no llevará un nuevo texto legislativo al Parlamento sin acuerdo previo entre los ayuntamientos y los representantes de los policías para evitar que se repita una paralización de la norma. Por ello la Dirección General de Seguridad ha retomado los contactos con la Fecam para encauzar de nuevo el diálogo entre ambas partes, aunque hay sindicatos que advierten de que se les está marginando en la toma de decisiones porque no se convoca la Comisión de Coordinación, que es el órgano que tiene que aprobar la propuesta de reforma y donde están representados todos los actores implicados.

Cambio necesario

La consejera Nieves Lady Barreto asegura que la reforma de la ley de coordinación «es necesaria» para que sea un texto integral e incorpore las novedades en el marco de la labor de las policías locales en conjunción con el Cuerpo General de la Policía Canaria como un único sistema de seguridad bajo la dependencia funcional del Gobierno regional, sin menoscabar la autonomía de los ayuntamientos en el control y organización de sus agentes municipales. «Creo que la Fecam ha cedido en muchas cosas y también los sindicatos han cedido, ahora falta que se genere el clima que nos permita decir que iniciamos las negociaciones para acordar la reforma de la ley», añade la titular de Seguridad de la Comunidad Autónoma.

La intención de la Consejería es «rescatar» parte de los dos proyectos de ley que se elaboraron en la legislatura 2015-2019 –con Barreto también como consejera de Seguridad– y en el mandato anterior del pacto de las flores para alcanzar un texto de mínimos que puedan aceptar las dos partes. La consejera advierte que no volverá a ocurrir que el proyecto de ley llegue al Parlamento para que allí después los alcaldes o los sindicatos la bloqueen a través de los grupos parlamentarios.

La reforma de la normativa de las policías locales se cruza con otro debate paralelo: aprobar una Ley de Seguridad Pública de Canarias. El pasado mes de febrero el Consejo de Gobierno acordó iniciar la tramitación de la primera Ley del Sistema de Seguridad Pública de Canarias. El objetivo es reorganizar el sistema canario de seguridad, establecer un salto cualitativo competencial para la policía autonómica y regular un modelo de participación del cuerpo autonómico y las policías locales, en cuanto a competencias comunes y delegación de las competencias específicas de unos cuerpos en otros, determinando los criterios necesarios, su alcance y condiciones.

Barreto cree que el clima es mejor que el de legislaturas anteriores y las posiciones ya no son tan cerradas. «Tanto los ayuntamientos como los sindicatos entienden que la ley hay que sacarla adelante, pero luego hay pequeños matices que son muy importantes en los que sí hay posiciones muy encontradas», admite la consejera. Si hay consenso, la reforma de la normativa puede estar antes de que finalice la legislatura pero, en caso contrario, la regulación de las policías locales se vería abocada a un nuevo estancamiento y la tercera legislatura consecutiva sin acuerdo.

Modificaciones puntuales

La ley de 1997 ha sufrido modificaciones puntuales para responder a las nuevas demandas de la seguridad y de las policías locales. Una de las más destacadas fue la aprobada en 2019, que ha posibilitado la convocatoria unificada de procesos selectivos para nuevas plazas solicitadas por los ayuntamientos y que delegan sus competencias en el Ejecutivo para que organice las pruebas. Hasta el momento se han convocado dos oposiciones unificadas.

El déficit de agentes que arrastran las policías locales en Canarias se traduce en municipios donde no hay policías locales o hay escasos efectivos. Los sindicatos buscan una fórmula para evitar la fuga de policías jóvenes que buscan otros destinos si van a los municipios pequeños debido a las condiciones de trabajo y los salarios. Sin una nueva ley las asignaturas pendientes se acumulan mientras se potencia el Cuerpo General de la Policía Canaria.