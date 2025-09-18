Ni peligrosa, ni venenosa: esta babosa gigante de Canarias que nada con elegancia es inofensiva y fascinante

No tiene cuernos, pero en Canarias la llamamos vaca marina. Aparece en los charcos cuando baja la marea, se desliza por las rocas con parsimonia y, si se ve amenazada, tiñe el agua de morado como un truco de magia ancestral. Durante años fue temida por quienes la confundieron con algo venenoso, pero la ciencia y la divulgación han desmentido ese mito con contundencia.

La bióloga marina Carla Pérez, más conocida como @carlaoceans, ha sido clara en sus redes: “Aunque asociemos su aspecto a algo peligroso, esta especie es completamente inofensiva. Yo misma le tenía miedo de pequeña, pero ahora sé que es solo una babosa gigante que va a lo suyo”.

Ni baba ni veneno: solo color y calma

Lo que en Canarias conocemos como vaca marina es en realidad una babosa de mar llamada Aplysia dactylomela, también conocida como liebre de mar por la forma de sus tentáculos frontales. Pese a su aspecto exótico y tamaño considerable puede llegar a medir entre 30 y 40 centímetros, no es venenosa ni representa peligro alguno para el ser humano.

“La vaca marina se desplaza lentamente por el fondo en busca de alimento, y una de sus curiosidades es que, si se siente en peligro, expulsa un líquido morado para despistar”, explica Carla. Esa tinta no es dañina, aunque su aspecto puede resultar impactante. Lo más curioso es que el animal la produce a partir de pigmentos de las algas que consume, una especie de defensa natural transformada en arte.

¿Por qué se llama vaca?

Aunque no tenga pezuñas ni mugidos, el apodo canario no es tan descabellado. Esta babosa suele moverse entre charcos y zonas intermareales “pastoreando” algas con tranquilidad, como si ramoneara por praderas submarinas. Su piel, a menudo jaspeada o con anillos negros sobre fondo claro, recuerda al pelaje de algunos mamíferos terrestres.

En Canarias es habitual verlas en charcos o zonas rocosas con marea baja, especialmente en épocas más cálidas. “Muchos niños les tienen miedo al principio, pero cuando entienden qué animal es, acaban fascinados. Es como ver un dragón marino que no muerde ni asusta”, cuenta Carla.

Una nadadora elegante

La vaca marina es también conocida por su forma única de nadar. Cuando se lanza al agua, mueve sus parapodios expansiones laterales parecidas a alas con un ritmo ondulante que recuerda a una danza bajo el mar. Este movimiento elegante la convierte en una criatura hipnótica de observar.

Además, su cuerpo esconde estructuras fascinantes: sensores químicos para olfatear, ojos escondidos bajo la piel y un corazón cubierto por una concha interna, reminiscencia de sus ancestros con caparazón. Su anatomía, compleja y adaptada, la convierte en un ejemplo perfecto de la evolución marina.

El caso de la vaca marina es un ejemplo más de cómo el desconocimiento puede generar miedos infundados. En un archipiélago donde la biodiversidad marina es tan rica, divulgar sobre estas especies es clave para protegerlas.