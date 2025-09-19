"Nuestros abuelos la veían con frecuencia": este es uno de los animales más curiosos de Canarias que ya casi nadie consigue ver

Hay especies que parecen salidas de un cuento. Con su plumaje ocre, su cresta desplegable y su vuelo pausado, la Abubilla, Upupa epops o Tabobo, como se la conoce en algunos rincones de Canarias, es una de esas aves que parecen dibujadas a mano.

Una reliquia viva de la infancia de nuestros abuelos, cuando aún se la podía ver sin esfuerzo por los senderos rurales del archipiélago. Pero hoy, su silueta se ha vuelto un lujo escaso y una visión casi mágica en paisajes donde antes era habitual.

Una especie que sobrevive entre islas

Presente en todas las islas del archipiélago aunque más frecuente en las orientales, la abubilla evita los bosques densos y prefiere los espacios abiertos: zonas de cultivo, áreas desérticas, claros de matorral o bordes de caminos.

En islas más altas, como Tenerife, incluso puede ascender hasta el matorral de alta montaña, aunque rara vez cría allí. Rara vez se adentra en los montes húmedos o sombríos, aunque es capaz de ascender hasta los 2.000 metros si el clima lo permite.

La abubilla se adapta, pero su resiliencia tiene límites. “La fragmentación del hábitat y el uso de pesticidas son sus principales amenazas”, explica el ambientólogo. “Es una joya que tenemos que conservar. A ver si conseguimos que vuelva a recuperar las poblaciones que tenía hace años en el archipiélago”.

Algunas características

La abubilla es insectívora por excelencia. Busca con su largo pico en la tierra hasta encontrar larvas, pupas y pequeños insectos con los que se alimenta.

Cuando llega el momento de criar, la hembra pone entre 4 y 6 huevos, que van cambiando de color del azul al marrón durante el proceso de incubación. El nido suele estar oculto en huecos de árboles, grietas de muros o en construcciones humanas abandonadas. Mientras la hembra incuba los huevos, el macho se encarga de alimentarla, en un delicado equilibrio que repiten generación tras generación.

Abubilla / CanariWiki

Una leyenda maloliente

Lo primero que llama la atención de la abubilla es su plumaje. Tonos ocres y anaranjados en la parte frontal, listados blancos y negros en la trasera, una cresta llamativa con colores ocres y negro en las puntas que levanta cuando se agita o corteja, y un oscuro pico largo y curvado que utiliza para alimentarse de insectos. Mide entre 23 y 27 centímetros de largo y 44 y 48 de envergadura.

Presenta un canto característico “up-pu-pu-pu” que da nombre al género científico Upupa y la convierte en un ave fácil de reconocer si se la escucha de cerca.

Pero lo más curioso es quizás la leyenda urbana sobre su olor. “Se dice que huelen mal, y en parte es cierto”, admite Flores. “Pero no es que la especie sea maloliente. Las hembras secretan una sustancia defensiva que impregna el nido para proteger a las crías de los depredadores”.

La abubilla no es migratoria en Canarias, pero sí realiza pequeños desplazamientos dentro de las islas. Aun así, sus poblaciones han caído. La reducción de espacios rurales, el abandono de cultivos y el uso de pesticidas afectan su hábitat y su dieta.