Canarias tiene por fin una ley de volcanes

El 19 de septiembre es una fecha gravada a lava y fuego en la memoria colectiva de los palmeros: en 2021 entró en erupción el volcán Tajogaite. Justo cuatro años después, el Parlamento ha aprobado este viernes la ley de volcanes, que será ratificada de forma definitiva en la sesión plenaria del 24 de septiembre.

Avalada por 19.100 firmas de personas afectadas, la ley atiende a las características específicas de una erupción volcánica y sus consecuencias y permite que Canarias se prepare para futuras posibles nuevas erupciones volcánicas. Porque, como dijo el diputado Jesús Ramos (ASG), "no nos engañemos, somos islas volcánicas y tarde o temprano habrá otra erupción".

Salitre y lava

Como apuntó el nacionalista Jonathan de Felipe, "nuestro himno dice que somos volcán, salitre y lava y parece mentira que tengamos una ley del cielo y no de volcanes"

El informe de la ponencia, apoyado por unanimidad, crea el estatuto del afectado, establece un consorcio de seguros para la reconstrucción de los territorios afectados en el que participan administraciones y afectados y establece que las poblaciones afectadas por una erupción se entenderán plenamente reconstruidas cuando se alcance la renta 'per capita' anterior a suceso volcánico y se mantenga durante dos años.

Rehacer la vida

Además, se garantizan los derechos urbanísticos de los propietarios mediante una serie de medidas urbanísticas para restituir las propiedades sepultadas por la lava y que las personas afectadas puedan rehacer su vida: derecho a construir una vivienda o recibir una a cambio de la perdida en el lugar más cercano al de la propiedad desaparecida.

Asimismo, prevé la habilitación de establecimiento de ayudas económicas compensatorias de concesión directa destinadas a compensar los perjuicios económicos producidos a personas físicas y jurídicas como consecuencia de una erupción volcánica.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)