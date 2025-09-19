Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Socorren a 57 inmigrantes en una neumática a diez kilómetros de Lanzarote

En la embarcación viajaban 53 hombres y cuatro mujeres

Neumática localizada por un pesquero cerca de Lanzarote.

Neumática localizada por un pesquero cerca de Lanzarote. / Salvamento Marítimo

EFE

Santa Cruz de Tenerife

Salvamento Marítimo ha socorrido a unos diez kilómetros de Arrecife a 57 inmigrantes subsaharianos que intentaban llegar a Lanzarote en una lancha neumática, según ha informado a EFE la sociedad estatal.

La zódiac fue localizada por un pesquero al sureste de la capital de la isla, que dio el aviso para movilizar a un barco de rescate.

El grupo, formado por 53 hombres y cuatro mujeres, ha embarcado en la Salvamar Ácrux, con la que se dirige al puerto de Arrecife.

Segunda patera

Esta es la segunda patera que llega este viernes a Canarias. Hace unas horas, la Salvamar Macondo condujo hasta Arguineguín (Gran Canaria) a cinco hombres de origen magrebí localizados en una barca de madera a unos doce kilómetros del faro de Maspalomas.

