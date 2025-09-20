Insultos y engaños en centros de menores de Canarias

Insultos, amenazas, castigos arbitrarios y engaños: estas son algunas de las denuncias recogidas por los menores migrantes del Instituto Villa de Firgas en una carta dirigida a los eurodiputados que visitaron el centro educativo el miércoles. En el documento, los jóvenes expresan una serie de peticiones con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y garantizar un entorno más justo. Reclaman un trato digno y respetuoso por parte de sus educadores y relatan episodios de gritos e insultos en sus centros de acogida. Frases como «eso en África no lo tenías» o «no como con ustedes porque no como con cochinos» reflejan un trato discriminatorio que, según denuncian, han tenido que soportar.

A lo largo de dos años, aseguran los menores, solo han recibido ropa en dos ocasiones, a lo que también se suma la falta de atención médica dental. Señalan que hay sanciones desproporcionadas: «A veces estamos 15 días sin poder usar el teléfono ni hablar con la familia por mostrar disconformidad ante un cambio arbitrario de habitación». Un problema que se ve agravado por la «falta de privacidad» a la hora de hablar con sus familias: «A veces hay que hacerlo todos juntos en espacios al aire libre», se escribe en la carta.

Ante situaciones de este tipo, los niños piden una mayor flexibilidad horaria para poder contactar con sus seres queridos, ya que los horarios impuestos no siempre coinciden con la disponibilidad de las familias. Otra de las peticiones es el respeto a la privacidad. Los teléfonos móviles, dicen, «son registrados y no se les permite tener claves privadas». Los castigos, en ocasiones, «se aplican de manera colectiva, incluso cuando solo una persona incumple una norma».

La edad

En la carta, además, se denuncia que no se tiene en cuenta la edad real en la escolarización y en la organización de los centros de residencia y escolares. Jóvenes de 15 o 16 años «han sido ubicados en educación primaria, lo que causa estigmatización y pérdida de autoestima». Ante esto, piden una «evaluación rigurosa y justa de la edad real» para que la asignación escolar, deportiva y de residencia sea la adecuada.

La transición hacia la vida adulta es uno de los momentos más sensibles para los menores migrantes que llegan a las costas de Canarias sin la compañía de un adulto. Tienen una «gran incertidumbre sobre el futuro al cumplir los 18 años», ya que deben cambiar de centro y rehacer sus rutinas, lo que les genera «ansiedad e inseguridad». Por ello, los menores solicitan explicaciones «más claras» sobre su futuro y «evitar la entrega de documentos para firmar sin una explicación». Algo que toma especial relevancia en el caso de los traslados a la Península.

Los chicos denuncian que algunas de las salidas se han producido «sin consultar» con los afectados. La prioridad para viajar, recalcan, «la deben tener quienes quieren salir» del Archipiélago. A aquellos que desean permanecer en las Islas, «no se les puede obligar a salir».

Los menores también acusan a los centros de recriminaciones injustas: muchos robos se les atribuyen «sin pruebas, a pesar de que el dinero está bajo custodia en lugares a los que no tienen acceso».