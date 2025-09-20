El PSOE ve "bochornosa" la gestión del Gobierno canario ante la ola de calor en los centros educativos

El Partido Socialista de Canarias ha lanzado duras críticas hacia la Consejería de Educación del Gobierno autonómico, tras los recientes episodios de altas temperaturas que han afectado a los centros educativos del Archipiélago en los últimos días. Desde el PSOE califican de “bochornosa e ineficaz” la gestión realizada y advierten sobre la necesidad de revisar y mejorar los protocolos de actuación para enfrentar este tipo de situaciones extremas.

Actualmente, el “Protocolo de Actuación ante Situaciones de Altas Temperaturas”, desarrollado por la Consejería de Educación, deja en manos de los equipos directivos de los centros escolares la decisión de solicitar la activación del nivel 3 de alerta, considerado “riesgo alto”, lo que permite aplicar medidas extraordinarias como la salida anticipada o la impartición de clases en modalidad no presencial.

El problema, según denuncia el grupo socialista, es que este procedimiento ha generado situaciones desiguales: en condiciones meteorológicas similares, algunos centros obtuvieron autorización para aplicar medidas excepcionales, mientras que otros mantuvieron la jornada habitual, exponiendo a alumnado y personal a temperaturas que han superado los 37 grados en instalaciones mal adaptadas para soportar este calor.

Falta de liderazgo y petición de responsabilidad

El PSOE ha instado al Gobierno regional, actualmente dirigido por CC-PP, a no eludir su responsabilidad y asumir de manera centralizada la activación de los protocolos en todas las escuelas que se vean afectadas por episodios de calor extremo. Para la formación socialista, debe ser la Consejería la que, en base a sus capacidades técnicas y humanas, gestione la declaración de los diferentes niveles de alerta, asegurando medidas homogéneas y adecuadas en todas las instalaciones afectadas.

Además, solicitan que la administración brinde mayor acompañamiento y respaldo a los equipos directivos, para garantizar la protección de toda la comunidad educativa.

Demanda de inversión en infraestructuras escolares

El grupo socialista también pide al Ejecutivo regional que aproveche la elaboración de los próximos presupuestos públicos para aumentar la inversión en infraestructuras educativas, cumpliendo con la Ley Canaria de Educación e intentando alcanzar el objetivo del 5% del Producto Interior Bruto dedicado a la enseñanza pública. Sostienen que, en vez de reducir la inversión, aún es necesario mejorar considerablemente los centros para que ofrezcan garantías durante episodios climáticos adversos.

Por último, el Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado que pedirá explicaciones al Consejero de Educación en la próxima sesión del Parlamento de Canarias, con el objetivo de impulsar cambios que mejoren la prevención y respuesta ante situaciones de emergencia como la vivida esta semana.