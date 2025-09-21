El otoño más caliente (otra vez)

Septiembre sigue sin dar tregua al clima tras el infernal agosto y los apocalípticos incendios en el noroeste peninsular, un nuevo desastre estival del que, en esta ocasión, Canarias se ha librado. El país trata de volver a su cotidianeidad camino del otoño, que por alguna razón siempre aparece en el horizonte como el políticamente más caliente de los que se puedan recordar en los últimos tiempos. El cambio climático tira del termómetro hacia arriba año a año pese al negacionismo de algunos, mientras en lo político también siempre nos parece que volveremos a vivir los momentos más tensos desde que tenemos memoria. Es algo a lo que la sociedad española tristemente se va acostumbrando independientemente del contexto real del país y de sus problemas. Es, desde luego, algo que siempre ocurre cuando en España no gobierna la derecha.

El inicio del curso político mantiene las constantes vitales de cuando los políticos se fueron de vacaciones a finales de julio y el Congreso cerró sus puertas, un Gobierno en constantes apuros y sin una agenda legislativa clara, y una oposición histérica, apocalíptica, echada al monte y lejos de lograr consolidarse como alternativa. Cuando el bosque ibérico, en plena oleada de calor, ardía ante la desesperación y el grito de dolor de los pueblos de la España vaciada (que además ha tenido que lamentar la muerte de ocho de sus ciudadanos tratando de contener las llamas), toda la sociedad se preguntó por las causas de esa tragedia ecológica y humana, por las negligencias de cualquier orden en que hayan podido incurrir las administraciones al respecto, y sobre las medidas que deberían tomarse para evitarla en el futuro.

Muchas fueron las acusaciones cruzadas entre los distintos ámbitos del poder político para tratar de esquivar la asunción de responsabilidades (y que cada cual juzgue el lugar en el que cada una de esas administraciones en función de sus respectivas actuaciones y competencias), pero lo cierto es que resulta insoportable comprobar la facilidad con la que los políticos en general han cambiado de pantalla para entregarse de nuevo a su cainita lucha partidista obviando las urgencias reconocidas hace solo unas semanas. No importa el tema que surja en cada momento, porque la imposibilidad de una puesta en común para afrontar el futuro resultará siempre imposible con esta clase política, en especial con unas derechas en España cada vez más radicalizadas, y sin ningún atisbo de un programa razonable para este país más allá de acabar con Sánchez y derogar su legado.

Asuntos canarios

La última refriega tiene que ver con la polémica sobre la manifestación en Madrid contra el genocidio perpetrado por Israel en Gaza y por la presencia de un equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España, cuyo final en la capital los manifestantes boicotearon. Resulta difícil entender la dificultad de algunos para asumir que la reacción de decenas de miles de madrileños contra la barbarie israelí en Palestina responde a un posicionamiento moral, y a la necesidad de «hacer algo» para denunciar una situación ante la que la UE y la mayoría de países miembros están manteniendo una actitud excesivamente tibia. Claro que algunos de los argumentos de quienes han cuestionado esta protesta se parecen cada día más a las consignas lanzadas por el gobierno de Netanyahu.

Más allá de la urgencia en Gaza, el caso es que por una cosas u otras, la agenda política se desvía una vez más de los asuntos que debían ser prioritarios en este inicio de curso político, y entre ellos muchos que afectan de forma directa y crucial a Canarias y sobre los que el Gobierno sigue arrastrando los pies en la búsqueda de salidas eficaces, y la oposición en Madrid (y algunos gobiernos autonómicos) directamente dedicada a boicotearlos, como ocurre con la reubicación en la Península de los menores migrantes no acompañados, tanto los 1.000 solicitantes de asilo como los otros casi 3.000 en aplicación de la reforma de la ley de extranjería aprobada por el Congreso. Y que, como está haciendo el Gobierno regional, junto con el del País Vasco, haya que recordare al Estado que el fenómeno de la inmigración irregular y su necesario control tiene que estar entre sus prioridades independientemente de la gestión del problema de los menores no acompañados. El PP ya no cuenta para abordar seriamente cualquier asunto sobre este fenómeno porque ha asumido por complejo el marco de Vox.

Canarias vive también pendiente de que el Ejecutivo logre presentar unos presupuestos del Estado que den por fin continuidad al desarrollo de la agenda canaria, con muchos y variados asuntos todavía sin cubrir financieramente. Aunque Sánchez ha asegurado que los presentará aunque no tenga apoyos, eso está por ver, pero la realidad es que la posibilidad de unas nuevas cuentas es muy remota vista la posición de Podemos y Junts. La formulación definitiva que el Ejecutivo realice sobre la quita de la deuda a las comunidades autónomas, a partir de la polémica medida pactada en este campo con ERC para Cataluña, es otro de las grandes temas que el Gobierno de Fernando Clavijo tendrá que afrontar en los próximos meses con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como el debate de fondo sobre la reforma del sistema de la financiación autonómica, aunque nuevamente parece imposible que este se pueda llevar a cabo en esta legislatura. La vivienda, sobre la que el Gobierno central parece por fin estar poniendo el foco para lo que queda de legislatura, también entra de lleno en la agenda política del Ejecutivo regional, y sin duda debería ocupar de lleno a los partidos y a las administraciones. El problema de la vivienda y la ineficaz gestión el mismo por parte de la administraciones es probablemente una de las principales causas de crecimiento de la extrema derecha.

La sensación en este septiembre que transita hacia el otoño es que la crispación, la polarización y la guerra a muerte entre los bloques no solo no va a desescalar, sino que está creciendo hasta límites insospechados. Pese a que Sánchez ha insistido recientemente en su intención de agotar la legislatura y no ir a elecciones hasta el 2027, lo cierto es que cada vez son más las voces que sostienen que las encuestas le podrían estar susurrando al oído la posible conveniencia para el PSOE de adelantarlas. El atasco de un PP que parece haber enterrado definitivamente el centro político y que cede apoyo electoral ante el empuje de Vox, podría llevar al presidente a una decisión que hasta ahora parecía descartada. Y aprovechando la incomprensible ceguera de la cúpula del PP en relación con la situación en Gaza, incapaz de desmarcarse claramente de la línea dura pro sionista de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un asunto sobre la que la sociedad española está muy sensibilizada, Sánchez podría pensárselo.

Con ese horizonte sin despejar, Canarias afronta el curso político con más dudas que certezas, y varios calderos al fuego de las negociaciones con el Estado, lo que además provoca inseguridad en el seno de los dos partidos del pacto de Gobierno sobre la estrategia a corto plazo. CC y Clavijo no quieren aparecer hacia el final de la foto de la legislatura como amiguitos de un Sánchez con un montón de problemas en los juzgados y, al menos por ahora, sin expectativas de retener La Moncloa tras las próximas elecciones. Y más pronto que tarde puede empezar una estrategia de desmarque si la gestión de la agenda canaria lo permite. De otro lado, el ministro de Política Territorial y candidato in péctore del PSOE a la Presidencia de Canarias en las autonómicas de mayo de 2027, Ángel Víctor Torres, está cada vez más implicado en la política regional y lanzado a una larga precampaña, confiado en que ningún nuevo elemento del sumario del caso Koldo le aparte de la carrera.