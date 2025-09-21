Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a 50 inmigrantes magrebíes a la deriva a casi 100 kilómetros de Lanzarote

La embarcación fue avistada poco después de la medianoche de este sábado por un barco pesquero que alertó a la sociedad estatal

Salvamento MarÃ­timo ha socorrido a unos diez kilÃ³metros de Arrecife a medio centenar de inmigrantes subsaharianos que intentaban llegar a Lanzarote en una lancha neumÃ¡tica, segÃºn ha informado a EFE la sociedad estatal. EFE/Adriel Perdomo

Salvamento MarÃ­timo ha socorrido a unos diez kilÃ³metros de Arrecife a medio centenar de inmigrantes subsaharianos que intentaban llegar a Lanzarote en una lancha neumÃ¡tica, segÃºn ha informado a EFE la sociedad estatal. EFE/Adriel Perdomo / Adriel Perdomo/Efe

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Un grupo de 50 inmigrantes de origen magrebí, 49 hombres y una mujer, ha sido rescatado tras quedar a la deriva en el mar a casi 100 kilómetros de Arrecife de Lanzarote en una lancha neumática.

Según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo, la embarcación fue avistada poco después de la medianoche de este sábado por un barco pesquero que alertó a la sociedad estatal.

Mientras el buque, de nombre 'Santuario Barquereño', se aproximaba a la embarcación hasta quedar a su costado y averiguar la situación de sus ocupantes, que relataron habían quedado a la deriva al agotarse el combustible de su motor, Salvamento Marítimo movilizó su barco de rescate 'Guardamar Polimnia', que acudió en su auxilio.

Noticias relacionadas y más

Llegados al lugar sobre las cuatro de la madrugada, los tripulantes del 'Polimnia' izaron a bordo a los inmigrantes y los condujeron al puerto de Arrecife, donde iniciaron su desembarco a las 07:30 horas del domingo, han precisado desde la sociedad estatal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents