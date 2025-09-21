En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Europa Press
Rescatan a 62 migrantes en aguas próximas a Lanzarote y Gran Canaria en las últimas horas
Un pesquero avistó una neumática con 57 personas a cinco millas de Arrecife y una patera con 5 magrebíes fue rescatada cerca del Faro de Maspalomas
Flora Marimón
Canarias prevé la mitad de migrantes que en 2024 por el control a Mauritania
El Gobierno estima, por ahora, que arribarán unas 7.000 personas más y sumarán 20.000 frente a las 46.843 del año pasado
EFE
El jefe de la Armada a Vox: "No estamos para combatir a los cayucos sino para ayudarles"
"Que nadie piense que la Armada va a estar combatiendo en la mar la inmigración ilegal", recalca el almirante Piñeiro
Alexandra Socorro
La falta de documentación retiene en Canarias a cientos de menores
Delgado denuncia que el traslado de menores no avanza, pese a que ya han enviado 218 expedientes a la Delegación del Gobierno
Alexandra Socorro
Unos 1.500 jóvenes extutelados se formarán para trabajar en la construcción
El Gobierno de Canarias y la Fundación Laboral de la Construcción firman un acuerdo de colaboración para facilitar la inserción laboral de chicos migrantes
La Provincia
Canarias impulsa en Bruselas una cumbre de regiones para abordar la gestión de los menores migrantes
La cita está orientada a profundizar en el intercambio de buenas prácticas y modelos de gestión eficaces en la acogida e integración de menores migrantes no acompañados
Isabel Durán
Brujería, torturas y 50 muertes en un cayuco
Un cayuco con 248 personas a bordo, el mayor que ha llegado jamás a Gran Canaria, destapó el pasado agosto el lado más brutal de la ruta atlántica. Supervivientes relatan palizas, torturas y hasta medio centenar de migrantes arrojados vivos al mar durante once días de terror en alta mar.
Alexandra Socorro
La financiación migratoria para Canarias, a debate en el próximo presupuesto de la Unión Europea
Tras la visita de una delegación de eurodiputados al Archipiélago, se presentará un informe sobre la situación migratoria en las Islas
La Provincia
El cayuco del horror rumbo a Gran Canaria: 19 patrones arrestados por tirar al agua a 50 migrantes que protestaban durante la travesía
Las personas fueron arrojadas al mar por los presuntos responsables de la embarcación rescatada el pasado 24 de agosto por mostrar su disconformidad por las condiciones del viaje o supersticiones
Alexandra Socorro
Canarias demanda información a Interior para conocer sus previsiones sobre la ruta atlántica
Delgado exige mayor celeridad en los traslados de los niños asilados: "Entran más de los que salen"
