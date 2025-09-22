Así podría afectar el huracán Gabrielle a Canarias: estos son los territorios que amenaza

El huracán Gabrielle ha puesto en alerta a toda Canarias. Este es el primer fenómeno meteorológico de alta intensidad del otoño, y ha evolucionado rápidamente de tormenta tropical a huracán, mientras las costas del Atlántico se preparan para la posible llegada de este poderoso ciclón.

Según informó el National Hurricane Center, las previsiones del huracán Gabrielle son inciertas. La tormenta se formó en el Atlántico Tropical Central, a miles de kilómetros al oeste de las costas canarias. Por el momento, no se están produciendo fuertes lluvias, pero se espera que Gabrielle traiga lluvias torrenciales, vientos fuertes y un aumento significativo en el oleaje, lo que podría afectar tanto a las zonas costeras como al interior de las islas.

Así puede evolucionar el huracán Gabrielle

El Centro Nacional de Huracanes informa de que las previsiones apuntan a que se acercará a las costas de Estados Unidos como huracán tipo 3, pero no tocará tierra. Según el modelo, de allí cambiará la dirección y el jueves se acercaría a las islas Azores. El camino del fenómeno meteorológico hasta España es muy largo, por lo que se iría debilitando conforme avanza por el océano.

Así es la evolución del Huracán Gabrielle / Centro Nacional de Huracanes

Gabrielle alcanzará su máxima intensidad el martes por la tarde, comenzando a partir de ahí su debilitamiento a partir de ese momento. A medida que el huracán avance hacia las islas Azores, se irá debilitando hasta convertirse en tormenta tropical, dejando efectos como lluvias intensas y vientos moderados. Se espera que las condiciones meteorológicas en la región mejoren hacia el fin de semana, cuando el sistema se debilite aún más mientras continúa su trayectoria hacia el este.

Así llegará Gabrielle a España

En cuanto a España, los expertos destacan que, debido al largo recorrido por el océano Atlántico, el fenómeno perderá gran parte de su fuerza antes de acercarse, en caso de que lo haga. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de lluvias aisladas o vientos suaves en algunas zonas del noroeste del país.

Gabrielle no llegará a nuestro país ni como huracán ni como tormenta tropical, lo hará cómo borrasca. Este fenómeno podrá llegar a las costas gallegas, aunque otras previsiones también apuntan que puede desviarse hacia Irlanda.

Los meteorólogos advierten que, aunque la trayectoria del huracán aún es incierta, es crucial que los ciudadanos estén preparados para la llegada de tormentas en los próximos días.