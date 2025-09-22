Fin a la alerta por riesgo de incendios forestales en Canarias

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha dado por finalizada la situación de alerta en las islas por riesgo de incendios forestales.

Así lo ha informado el Ejecutivo regional, que agrega que se trata de una decisión adoptada en base a la información disponible y en aplicación del Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

De esta manera, se finaliza el episodio de calor e inestabilidad atmosférica y se mantiene en vigor la declaración de prealerta por riesgo de incendio forestal emitida el 1 de junio de 2025 conforme establece el apartado 2.10 del INFOCA.