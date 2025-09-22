Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarias refuerza su presencia en el sector del videojuegos en Japón

La delegación institucional y empresarial de Canarias inicia esta semana su agenda de trabajo en el país

Puesto de Canarias en la 'Tokyio Game Show' del pasado año

Puesto de Canarias en la 'Tokyio Game Show' del pasado año / LP/DLP

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La delegación institucional y empresarial de Canarias inicia esta semana su agenda de trabajo en Japón con el objetivo de consolidar la presencia del Archipiélago en el sector internacional del videojuego, atraer inversión extranjera y fomentar nuevas oportunidades de colaboración con empresas del país asiático.

El viaje, encabezado por el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y presidente de PROEXCA, Alfonso Cabello, incluye la participación en eventos clave como el Spain Game Matsuri y la Tokyo Game Show, además de reuniones con empresas japonesas interesadas en conocer el ecosistema tecnológico y fiscal del Archipiélago.

La agenda

24 de septiembre – Spain Game Matsuri (Tokio):

El viceconsejero Alfonso Cabello intervendrá en este foro que reúne a empresas e instituciones españolas presentes en Japón, con una presentación sobre las ventajas competitivas de Canarias como hub para la industria del videojuego.

25 de septiembre – Tokyo Game Show:

La delegación canaria participa por segundo año consecutivo con un stand bajo la marca Canarias-España, promoviendo las ventajas fiscales, logísticas y de talento del Archipiélago ante desarrolladores, publishers y agentes del sector.

26 de septiembre – Visita a empresa japonesa (pendiente de confirmación):

Está en vías de concretarse una visita institucional a una empresa japonesa del sector interesada en establecer vínculos con Canarias. En caso de confirmarse, se remitirá nota informativa con imágenes y material audiovisual.

