Comienza el simulacro en Tenerife: así es cómo se prepara la isla frente a una amenaza volcánica

Hay historias que se repiten siglos después, no como una amenaza, sino como un fenómeno natural. En 1706, el volcán Trevejo sepultó el puerto de Garachico bajo un río de lava incandescente. Lo que fue uno de los enclaves comerciales más prósperos de Tenerife quedó reducido a cenizas.

Tres siglos después, en ese mismo lugar, se hará historia de nuevo: el mayor simulacro de erupción volcánica realizado en España tendrá lugar allí del 22 al 27 de septiembre de 2025.

Más de 1.000 profesionales de emergencias, procedentes de cuerpos de seguridad, rescate, salud, logística y hasta unidades de cuatro países europeos, desplegarán en el municipio tinerfeño todas sus capacidades ante una posible erupción futura del Teide. Porque si algo ha dejado claro desde INVOLCAN, es que el volcán no ha muerto, solo duerme.

Una isla que se entrena para sobrevivir

“No es para alarmarse, es para prepararse”, advierten desde la cuenta @8canarias_. El Teide podría despertar algún día. No se espera que ocurra mañana, ni este año. Pero en un futuro sí, quizás en diez años, quizás en uno. La erupción es posible y lo único peor que un desastre, es no estar listo para enfrentarlo.

Por eso Tenerife será escenario del ejercicio europeo EU-MODEX Tenerife 2025, dentro del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UCPM).

El viernes 26 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, todos los móviles de la isla recibirán una alerta oficial del sistema ES-ALERT, simulando una emergencia real. Será la primera vez que se prueba este protocolo en Canarias.

Además, se activará una evacuación real del barrio de El Muelle Viejo, en Garachico. Durante unas horas, las calles del casco histórico verán en acción a unidades de la UME, Cruz Roja, Protección Civil, bomberos, policías y sanitarios, trabajando de forma coordinada para rescatar personas, montar albergues temporales, gestionar la movilidad y garantizar la seguridad ciudadana.

El Teide visto desde la montaña de Izaña. / MARIA PISACA

El peso de la historia

El lugar no es casual, ya que Garachico representa la memoria volcánica viva de Tenerife. En 1706, la lava del Trevejo cambió para siempre el paisaje, la economía y el destino del municipio.

Además, el ejercicio EU-MODEX Tenerife 2025, impulsado desde el Cabildo de Tenerife, se apoya en este precedente histórico para ensayar escenarios de evacuación real, coordinación institucional, albergue de evacuados, gestión de emergencias químicas y rescates complejos, poniendo a prueba la capacidad de respuesta insular y europea ante un eventual riesgo volcánico.

Durante toda la semana del 22 al 27 de septiembre, el municipio será también un epicentro cultural y educativo: cafés volcánicos, rutas geoturísticas, ciclos de cine, charlas científicas, exposiciones y actividades escolares se desplegarán por las calles con acceso abierto y gratuito. Incluso colegios profesionales de toda la isla notarios, administradores de fincas, técnicos de seguros participarán en la formación.

A quienes se asustaron con los titulares, INVOLCAN les recuerda que no es una predicción, es una preparación. Un volcán, antes o después, volverá a rugir. Y cuando lo haga, la diferencia entre el caos y la calma puede estar en haber ensayado antes.

“La ciencia nos da las herramientas. Nosotros ponemos la respuesta”, resume el portavoz de la cuenta de TikTok. La esperanza no está en evitar lo inevitable, sino en ensayar hasta que la seguridad sea una costumbre. La presentación se podrá seguir en este enlace.