Defensa despliega 500 militares en Canarias para blindar la soberanía territorial

Un contingente de 500 militares se desplegó la semana pasada en Canarias con el objetivo de reforzar la soberanía territorial. Una cifra que asciende a un total de mil efectivos si se suman los destinados a Baleares, Ceuta y Melilla, territorios fronterizos clave junto al Archipiélago. El operativo busca proteger la España extrapeninsular y reforzar la protección de los espacios estratégicos del país. El despliegue, realizado por el Mando Operativo Terrestre e integrado en las Operaciones Permanentes de Presencia, Vigilancia y Disuasión, se llevó a cabo en el marco de la activación Sinergia 25. Una operación que busca, en un contexto de creciente tensión geopolítica, asegurar respuestas rápidas y coordinadas ante cualquier tipo de amenaza y mantener activa la seguridad en el territorio nacional. Esta acción cobra especial relevancia en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, debido a su ubicación geográfica, que los convierte en puntos especialmente sensibles dentro del dispositivo nacional de defensa.

Para el desarrollo de Sinergia 25, los Mandos Marítimo, Aéreo, Ciberespacial y Espacial participaron de manera simultánea en una operación conjunta, en la que compartieron información a través de sus respectivos Centros de Operaciones Tácticos. Así lo explicó el jefe del Estado Mayor del Mando Operativo Terrestre, Ramón Armada Vázquez, quien además subrayó que el despliegue, lejos de ser una acción aislada, formó parte de una estrategia que incluyó ejercicios como el Eagle Eye 25-3, desarrollado en Canarias por tercera vez este año y orientado a reforzar la preparación frente a amenazas combinadas en distintos ámbitos.

Canarias

En este contexto, el Grupo Táctico ‘Canarias’, integrado por efectivos de la Brigada ‘Canarias’ XVI, desplegó efectivos de forma simultánea en las ocho islas del Archipiélago a lo largo de toda la semana. Además de realizar patrullas terrestres, las tropas vigilaron infraestructuras críticas y reforzaron la seguridad en espacios estratégicos.

En el caso de las Islas Canarias, unos 45 militares especializados en defensa antiaérea reforzaron el despliegue en la Base Aérea de Gando. El despliegue incluyó, además, diversos sistemas de defensa como una batería NASAMS, cañones antiaéreos 35/90 y dos puestos de lanzamiento MISTRAL, que forman parte del dispositivo de vigilancia y protección del espacio aéreo en Canarias. La operación sirvió como puente para estrechar la relación entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, reforzando su presencia y visibilidad en el territorio.

Ceuta y Melilla

En Melilla, el refuerzo de la defensa puso el foco en el ámbito marítimo. Una sección del Tercio Gran Capitán 1º de la Legión fue enviada por mar para apoyar al Destacamento de Chafarinas, que se desplegó en las islas Isabel II, Congreso y del Rey. Además, un Subgrupo Táctico del Regimiento de Ingenieros número 8 realizó reconocimientos en varias zonas, coordinándose con las fuerzas navales y aéreas. Una maniobra militar que también se extendió a Ceuta, donde una sección del Grupo Táctico desplegó patrullas para aumentar la presencia militar y la capacidad de disuasión en la ciudad. Al mismo tiempo, las embarcaciones de la Compañía de Mar reforzaron la vigilancia en el islote Perejil.

Baleares

En esta misma línea, el Archipiélago balear también recibió un refuerzo de las estrategias militares. El Grupo Táctico ‘Baleares’ realizó patrullas de presencia y reconocimiento en Mallorca. Las actividades incluyeron tareas de vigilancia ambiental. Una acción que contó con la colaboración entre unidades y autoridades civiles «para lograr un entorno seguro» .

La actividad operativa puso el foco en «disponer de un adecuado conocimiento del entorno en las áreas de responsabilidad asignadas al Mando Operativo Terrestre», subrayó el general Armada, quien sostuvo que «estas activaciones son cruciales para la defensa nacional y, para ello, se involucra un considerable activo humano»