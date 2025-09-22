El director del Telescopio de Treinta Metros visita La Palma tras el compromiso de España de invertir 400 millones

El Gobierno de Canarias ha confirmado que esta semana Robert P. Kirshner, director ejecutivo del Telescopio de Treinta Metros (TMT), visitará La Palma en el marco de unas jornadas científicas que buscan consolidar el papel de Canarias en la investigación internacional.

La presencia del máximo responsable del TMT en el Archipiélago se produce poco después de que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades anunciara un compromiso de inversión de 400 millones de euros en el proyecto si finalmente se instala en el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma.

El TMT, un proyecto entre Hawái y La Palma

El Telescopio de Treinta Metros está llamado a convertirse en el mayor telescopio óptico del hemisferio norte. Su ubicación inicial estaba prevista en el Mauna Kea, en Hawái (Estados Unidos). Sin embargo, el proyecto ha enfrentado importantes obstáculos:

Protestas sociales de comunidades locales que consideran sagrada la montaña.

de comunidades locales que consideran sagrada la montaña. Recortes presupuestarios en ciencia anunciados por la administración de Donald Trump.

Ante estas dificultades, el emplazamiento alternativo, el Roque de los Muchachos, cobra cada vez más fuerza. Allí, el proyecto cuenta con el apoyo de todas las administraciones españolas y ya dispone de los permisos de construcción necesarios, según recuerda el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Archivo - Diseño del Telescopio Treinta Metros (TMT) / OPBSERVATORIO INTERNACIONAL TMT - Archivo

Nace DiploInnova: la diplomacia científica de Canarias

La visita de Kirshner forma parte de la primera acción de DiploInnova, un nuevo programa de diplomacia científica impulsado por el Gobierno de Canarias.

Este proyecto tiene como objetivo posicionar internacionalmente la ciencia y la innovación canaria, favoreciendo la colaboración con embajadas, organismos internacionales y centros de investigación. También pretende reforzar la movilidad del talento investigador y la conexión con la comunidad científica española en el exterior.

Las jornadas se celebrarán entre el jueves y el sábado en La Palma y estarán dedicadas a la Astrofísica y el Espacio, en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias.

Respaldo institucional

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación, Migdalia Machín, subrayó que "DiploInnova nace para proyectar la ciencia y la innovación de Canarias en el mundo, reforzando la conexión entre el sistema canario de I+D, la comunidad investigadora en el exterior y las instituciones internacionales".

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que la posible instalación del TMT en La Palma "demuestra que las islas cuentan con condiciones únicas y que, con determinación y trabajo conjunto, se puede convertir esta oportunidad en una palanca de progreso científico y de proyección internacional".