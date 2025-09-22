Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una patera con 49 migrantes es rescatada cerca de Lanzarote

Dos personas tienen que ser trasladadas a centros hospitalarios por patologías de carácter leve

Archivo - Imagen de archivo de una patera.

Archivo - Imagen de archivo de una patera. / SALVAMENTO MARÍTIMO - ARCHIVO

Europa Press

Arrecife

Salvamento Marítimo rescató durante la noche del pasado domingo una patera con 49 migrantes en aguas próximas a la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Una vez localizados y rescatados por Salvamento, fueron trasladados hasta el muelle de Arrecife, donde el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, atendieron a los migrantes.

Finalmente dos personas tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario por patologías de carácter leves.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents