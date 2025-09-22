Una patera con 49 migrantes es rescatada cerca de Lanzarote
Dos personas tienen que ser trasladadas a centros hospitalarios por patologías de carácter leve
Arrecife
Salvamento Marítimo rescató durante la noche del pasado domingo una patera con 49 migrantes en aguas próximas a la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Una vez localizados y rescatados por Salvamento, fueron trasladados hasta el muelle de Arrecife, donde el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, atendieron a los migrantes.
Finalmente dos personas tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario por patologías de carácter leves.
