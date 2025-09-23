Acuerdo 'in extremis' para garantizar la estabilidad de 500 empleos de personas con discapacidad en Canarias

Acuerdos y medidas urgentes para garantizar la continuidad de cerca de 500 empleos ocupados por personas con discapacidad en Canarias. Así lo anunció este martes la directora del Servicio Canario de Empleo, María Teresa Ortega, tras una reunión con la Asociación de Centros Especiales de Empleo. Un encuentro que se produce después de que esta última entidad advirtiera del riesgo que corre medio millar de puestos de trabajo debido a los impagos acumulados por parte del Ejecutivo autonómico a estos centros, cuya financiación depende en gran parte de las subvenciones del Servicio Canario de Empleo.

Tras la reunión mantenida entre ambas partes, se ha acordado la incorporación de personal específico para agilizar los expedientes pendientes, así como la llegada de refuerzos por acumulación de tareas prevista para la próxima semana. Además, se priorizará la tramitación de ayudas destinadas a los centros con mayores dificultades económicas. Otro de los compromisos alcanzados es la unificación de la gestión administrativa, que hasta ahora se dividía entre las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, con el objetivo de ganar eficiencia. Una serie de medidas urgentes que pretende desbloquear una situación que, desde la Asociación de Centros Especiales de Empleo, se ha calificado como "caótica".

Estas medidas, según explicó María Teresa Ortega, comenzarán a aplicarse "desde hoy mismo". La decisión que, si bien aporta cierta tranquilidad a la Asociación de Centros Especiales de Empleo, no disipa del todo sus demandas. "Siempre nos gustaría tener más, pero lo que se ha logrado hasta ahora es muy positivo", aseveró el vocal de la entidad, Óliver Martín, quien además adelantó que las negociaciones continuarán con el objetivo de avanzar en nuevas mejoras para garantizar la estabilidad del sector.

Un calendario de pagos

Aunque los acuerdos alcanzados representan un avance significativo, los Centros Especiales de Empleo insisten en la necesidad de establecer un calendario de pagos claro y estable que evite la repetición de situaciones similares en el futuro. La Asociación, si bien valora la coyuntura actual como "bastante positiva y favorable", alertó sobre un retroceso preocupante en los últimos años, evidenciado por el cierre de centros y una reducción alarmante en el número de personas con discapacidad contratadas a través de estas entidades. En cuanto a la deuda pendiente, el presidente de la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo, José Ramón González Villazón, estima que oscila entre 1,5 y dos millones de euros.

Por su parte, Óliver Martín destacó que ahora se mantiene la expectativa de que se cumpla con lo acordado, calificando las medidas como "bastante positivas" por su capacidad para garantizar que muchas personas puedan seguir trabajando. Además, valoró la voluntad mostrada por ambas administraciones para "buscar soluciones que pronto resolverán los problemas que afectan el día a día de la operativa de los Centros Especiales de Empleo".