Un cayuco, rescatado al sur del Hierrro con 198 personas, entre ellas una bebé de tres meses y 18 menores
La patera fue localizada a 16 kilómetros de la costa después de navegar una semana desde Gambia
Un cayuco con 198 ocupantes, entre ellos una bebé de apenas tres meses y 18 menores, muchos de corta edad, llegó ayer lunes por la tarde al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, acompañado por una embarcación de Salvamento Marítimo.
El cayuco fue detectado a unos 16 kilómetros de la costa por el radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), lo que permitió enviar a la Salvamar Navia para escoltarlo hasta el muelle y garantizar la seguridad de sus ocupantes.
Largo trayecto
Pasadas las 20.00 horas, desembarcaron 132 hombres, 47 mujeres y 19 menores de edad, procedentes de Gambia, Sierra Leona, Namibia, Guinea y Senegal, según relataron a los equipos de emergencia. Los migrantes afirmaron haber partido hace siete días desde la localidad de Barra, en Gambia.
En el muelle fueron atendidos por miembros de la Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canario, la Policía y la Guardia Civil. En principio, dos mujeres fueron trasladadas a centros sanitarios de la isla con síntomas de hipotermia y deshidratación.
