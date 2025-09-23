Desde desayunos hasta merienda: la galleta más icónica de Canarias tiene una historia que quizás no conoces

En una nave de Arucas nacen cada día los sabores de la infancia canaria. El aroma a barquillo recién horneado, el crujir de los Cubanitos al partirlos por la mitad, la estampa rosada de la galleta que siempre espera en el armario de la abuela. Lo que para muchos es solo un dulce, para Canarias es historia, industria y cultura. Bandama S.A. no solo ha producido galletas, sino que también ha horneado parte del alma del archipiélago desde 1958.

Desde sus primeros pasos en Las Palmas de Gran Canaria hasta su actual sede, la empresa ha combinado con éxito “tradición, innovación y sabor a lo largo de su historia”, según el artículo elaborado por Carla María Ramírez Pérez para el Instituto Canario de las Tradiciones. Una frase que resume más de seis décadas de compromiso local.

De horno artesanal a fábrica icónica

La historia de Bandama comienza en un local de apenas 90 metros cuadrados. Allí, entre hornos pequeños y producción casi manual, nacieron sus primeras galletas. Entre 1958 y 1961, la empresa operó en la capital.

Luego, en 1962, se trasladó a Tamaraceite, donde multiplicó su capacidad de producción anual hasta los 150.000 kilos. Y en 1964 se asentó definitivamente en Arucas, donde ocupa hoy más de 4.000 metros cuadrados con cinco líneas de producción continua.

En palabras de Carla María Ramírez, Bandama “ha sabido consolidarse con el paso de los años y mantener su compromiso con la producción de galletas, haciendo llegar desayunos y meriendas a los hogares de Canarias”. Así, más que una fábrica, se ha convertido en un símbolo de identidad.

Cubanitos: el legado rosa que une continentes

De todas sus más de veinte variedades, entre las que se encuentran el clásico Galletón, las Tostadas con Crema o los Chipitos hay una que destaca como emblema emocional y gastronómico: los Cubanitos.

“Entre los emblemáticos productos destacan los famosos Cubanitos, una de sus delicias más conocidas”, escribe Carla. Su nombre, cuenta, podría tener raíces en Latinoamérica: en México alude a un bombón de coco cubierto con chocolate, mientras que en Argentina se asemeja a un barquillo relleno de dulce de leche. Sin embargo, la versión canaria “se ha ganado el cariño del público con su sabor y textura crujiente”, convirtiéndose en “un indispensable dentro de la oferta de la empresa”.

El éxito, recuerda la autora, “no solo radica en su capacidad de elaborar estos dulces, sino también en el apoyo a la economía local y en el fortalecimiento de la industria canaria”, siendo Bandama “un símbolo de la importancia de apostar por la localidad, que refleja la identidad y la cultura de Canarias”.

La empresa no ha dejado de renovarse sin traicionar su esencia. En la última parte de su reportaje, Carla comparte varias curiosidades: “La empresa ha modificado sus productos para ser aptos para personas con alergias o intolerancias, eliminando lactosa, proteínas lácteas, huevo y frutos secos.”Además, “está a punto de lanzar una línea de galletas ecológicas y veganas, siendo de las primeras de Canarias en ofrecer estas opciones”.