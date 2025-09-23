Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno reitera su oferta de 400 millones para que el mayor telescopio del hemisferio norte se instale en Canarias

El objetivo es que el TMT se ubique en la isla de La Palma

Una simulación realista del TMT en operación observando el cielo del hemisferio norte.

Una simulación realista del TMT en operación observando el cielo del hemisferio norte. / TIO

Europa Press

Madrid

El Gobierno ha reiterado su propuesta de invertir hasta 400 millones de euros en el si el Telescopio de Treinta Metros, el mayor y más avanzado del hemisferio norte, se instala en la isla de la Palma, Canarias.

"Estamos dispuestos a realizar una de las inversiones más ambiciosas de nuestra historia científica reciente", ha destacado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), Diana Morant, en un encuentro con el director ejecutivo del TMT International Observatory, Robert Kirshner, que ha tenido lugar este martes.

En el encuentro, en el que también ha participado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la ministra ha ofrecido el apoyo del Gobierno para que el proyecto pueda contar con una alternativa para ubicarse en Canarias.

Se trata de una inversión del MICIU que, de llevarse a cabo, se gestionaría a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

El PSOE exige la dimisión de Raúl Acosta como presidente de la 'comisión covid' por no impedir la "filtración" del informe que señala a Torres

El Gobierno reitera su oferta de 400 millones para que el mayor telescopio del hemisferio norte se instale en Canarias

El Gobierno se propone terminar octubre con unas 500 derivaciones de menores migrantes asilados de Canarias a península

Un cayuco, rescatado al sur de El Hierrro con 198 personas, entre ellas una bebé de tres meses y 18 menores

Así se encuentra la habitación donde durmió Franco la noche anterior a que estallase la Guerra Civil

Canarias entra en la partida del sector del videojuego en Tokio

Clavijo envía al Supremo un documento que evidencia el “desacato” del Estado al no acoger a menores migrantes que han pedido asilo
