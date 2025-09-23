Intervalos nubosos y lluvias débiles este miércoles en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve con posibles lluvias débiles ocasionales, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos o moderados del nordeste en las islas occidentales y del norte en las orientales.

Habrá intervalos de viento fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas a primeras horas y brisas en costas suroeste de las islas de mayor relieve.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 4 y 5, arreciando a 6, marejada y fuerte marejada, así como variable de fuerza 1 a 3 con brisas y marejadilla o rizada. Mar de fondo con olas de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo por islas para este miércoles:

LANZAROTE

Nuboso en el norte que tiende a intervalos durante el día. En el resto de zonas, inicialmente intervalos nubosos que tienden a poco nuboso a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo o moderado del norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 20 28

FUERTEVENTURA

Nuboso en la mitad norte, abriéndose claros durante el día. En el resto de zonas, intervalos nubosos o poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo o moderado del norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 20 26

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte donde no se descartan precipitaciones débiles, más probables durante las primeras y últimas horas del día, principalmente en medianías. Tendiendo a intervalos nubosos durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos ocasionales, pudiéndose formar nubes de evolución en horas de la tarde en el interior y en la vertiente sur y oeste, donde no se descartan precipitaciones aisladas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. En cumbres, viento flojo o moderado del norte. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 21 25

TENERIFE

Nuboso en el norte con apertura de claros durante las horas centrales donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto de zonas poco nuboso, a excepción de las vertientes sur y oeste donde se esperan intervalos y baja probabilidad de alguna lluvia aislada asociada a nubes de evolución en horas de la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste. En cumbres, viento flojo o moderado del noroeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 26

LA GOMERA

Nuboso en el norte con apertura de claros durante las horas centrales, en el resto de zonas poco nuboso con intervalos ocasionales. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras y últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstasS (°C): San Sebastián de La Gomera 21 26

LA PALMA

Nuboso en general, siendo probables las precipitaciones débiles y ocasionales, en el norte y este de la isla. En el resto de zonas no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales durante el día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo o moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 22

EL HIERRO

En el norte nuboso tendiendo a intervalos durante el día. En el resto de zonas intervalos nubosos en general. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 16 21