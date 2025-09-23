Estas son las dos plantas que crecen en Canarias y parecen sacadas de un libro de brujería

Crece entre rotondas y cunetas. Nadie la sembró, pero ahí están sus flores que parecen inofensivas, pero lo que esconde su savia inspiró leyendas de vuelos nocturnos y brujas en escoba. No es cuento,se trata del estramonio (Datura stramonium) y no está sola.

A su lado, en muchas zonas de Canarias, florece también el ricino (Ricinus communis, también llamado tártago o tartaguera), un arbusto de hojas brillantes y semillas tan bellas como mortales. Son plantas exóticas con historia, pero también con un impacto silencioso porque mientras evocan hechizos, desplazan poco a poco la flora que realmente nos pertenece.

Canarias, territorio de plantas

El divulgador canario @medioambientecurioso ha puesto el foco esta semana en estas dos especies que crecen con libertad en las islas, a pesar de su toxicidad y su carácter invasor.

“Por un lado está esta planta, el estramonio, muy extendido en nuestras cunetas. Sus semillas y sus hojas contienen potentes alucinógenos”, explica en su vídeo, donde enseña cómo reconocerla. Y no es un simple dato botánico porque estos compuestos psicoactivos son los que alimentaron una de las leyendas más repetidas del folclore europeo.

A lo que añade: “Por otro lado, tenemos al ricino o tártago o tartaguera, otra especie exótica muy usada antiguamente como purgante y cuyas semillas son altamente venenosas.”

Datura stramonium / Laboratorio de Malherbología. Unidad de Sanidad Vegetal. CITA.

El vuelo de las brujas nació en la tierra

Según relata el divulgador, las brujas elaboraban ungüentos con estas dos plantas, que aplicaban en zonas del cuerpo con mucosas a menudo en los genitales para lograr un efecto rápido. “El resultado no era un vuelo real, sino un viaje alucinógeno. Y de ahí nació esta imagen de la bruja despegando y volando con su escoba”, añade.

La ciencia lo confirma, ya que los alcaloides como la escopolamina o la hiosciamina están presentes en el estramonio y provocan visiones, euforia o parálisis motora. La historia real detrás del mito europeo tiene más que ver con plantas medicinales que con hechicería: muchas de aquellas “brujas” eran mujeres que experimentaban con la naturaleza para aliviar dolores menstruales, partos o afecciones nerviosas.

Escoba Cerdas / Pixabay

Entre el mito y la amenaza ecológica

Lo más preocupante no es el pasado, sino el presente. Ambas plantas, aunque introducidas desde fuera, se han adaptado perfectamente al clima de Canarias, y en muchos casos compiten con especies endémicas, alteran el ecosistema e incluso pueden ser peligrosas para niños, animales y personas que las manipulen sin saberlo.

“Mientras hablamos de brujas volando, lo que realmente vuela es nuestra biodiversidad canaria, desplazada por tantas especies exóticas como estas dos”, advierte el divulgador. Una frase que resume la gravedad de lo que parece anecdótico, pues estas especies se expanden sin control, a menudo sin que la población sepa identificarlas ni conocer su toxicidad.

¿Qué esconden realmente estas plantas?