La ley de volcanes “no detiene la lava” pero ayuda a “recuperar los proyectos de vida” de los afectados
El Parlamento de Canarias aprueba la primera ley de España que garantiza el derecho a construir una vivienda o recibir una a cambio de la perdida en el lugar más cercano al de la propiedad desaparecida por una erupción
“No podemos detener la lava ni aliviar el dolor, pero sí aprovechar esa experiencia para dotarnos de un marco legal que ampare a todos y ayude en el futuro a la recuperación de los proyectos de vida”, afirmó este miércoles en la tribuna de oradores la diputada del PP Raquel Díaz durante el debate que aprobó de forma definitiva la primera y única ley de volcanes de toda España.
Y ese es el objetivo del texto aprobado por unanimidad: permitir que Canarias se prepare para futuras posibles nuevas erupciones volcánicas y garantizar el derecho de los damnificados a ser compensados.
Ley ‘regalada’ por los afectados
Es una ley que entró el Parlamento avalada por 19.100 personas afectadas por la erupción del volcán Tajogaite en septiembre de 2021, por lo que, en palabras del nacionalista Jonathan de Felipe, fueron los damnificados “quienes nos regalan una norma como esta”.
Esta ley pionera crea el estatuto del afectado, la creación de un consorcio de seguros para la reconstrucción de los territorios afectados y establece que las poblaciones arrasadas por una erupción se entenderán plenamente reconstruidas cuando se alcance la renta 'per capita' anterior a suceso volcánico y se mantenga durante dos años.
Derechos urbanísticos
Además, se garantizan los derechos urbanísticos de los propietarios mediante una serie de medidas para restituir las propiedades sepultadas por la lava que las personas afectadas puedan rehacer su vida: derecho a construir una vivienda o recibir una a cambio de la perdida en el lugar más cercano al de la propiedad desaparecida.
Asimismo, prevé la habilitación de establecimiento de ayudas económicas compensatorias de concesión directa destinadas a compensar los perjuicios económicos producidos a personas físicas y jurídicas como consecuencia de una erupción volcánica.
Agricultura en la lava
En la isla en la que se haya producido una erupción volcánica, se garantiza el derecho a desempeñar actividades agrarias o de otro tipo dentro de la lava siempre que sea materialmente posible para recuperar la industria y actividades comerciales y el turismo.
