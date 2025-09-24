Solo Raúl Acosta tiene responsabilidades políticas

Para empezar. Este cronista, que recorre los cursis pasillos de la Cámara desde el siglo pasado como un fantasma de Canterville con hernia discal, está casi convencido de que el autor de la filtración de la comisión de investigación fue el PSOE. Sí, los que han montado la carajera por la filtración precisamente. Se ha preguntado días atrás a coalicioneros y conservadores sobre sus propuestas y los textos –todavía inconclusos– eran mucho más duros, críticos y condenatorios que el texto filtrado.

Como siempre, niños y niñas, hay que hacerse la pregunta del teniente Colombo: ¿a quién beneficia esta filtración? CC y PP no ganan absolutamente nada. No se diga los gomeros casimiristas. ¿Vox? Lo único que filtra Vox es resentimiento. Pero el caso del PSOE es distinto. El PSOE tiene un móvil. Con la filtración del pasado fin de semana la comisión de investigación queda inutilizada. Los socialistas no volverán a la comisión, y si regresan, montarán un pollo semejante y la considerarán deslegitimada. Jugada maestra. Parece una de las carambolas de Sebastián Franquis en los congresos locales o insulares que tan bien sabía muñir. Tal vez por eso ayer, en su escaño, la diputada Nira Fierro parecía tan contenta. «Inutilizamos la comisión de investigación y a Pedro Sánchez le conceden el Nobel de La Paz». El efecto mariposa, lo llaman.

El hecho es que Franquis abandonó el escaño y se fue a contarle al primer periodista que agarrase que esto de la filtración es lo peor que había ocurrido a Canarias desde la guerra civil. Incluso peor, porque al menos gracias a la guerra civil Ángel Víctor Torres era ministro. Exigió la dimisión inmediata de Raúl Acosta, el diputado de la Agrupación Herreña Independiente, sobre el que jamás el PSOE expresó crítica o reserva alguna como presidente de la comisión. De sus palabras se deduce que Acosta debió ordenar que cada diputado fuera escoltado por un policía las 24 horas, interceptando además mensajes y correos. Como si la comisión fuera un parvulario.

Colador de filtraciones

Casi al mismo tiempo varios diputados socialistas comentaban indignados que jamás había ocurrido nada semejante. Lo lamento, no pude evitar reírme. En las últimas décadas en el Parlamento de Canarias se ha filtrado prácticamente todo. Lo que ocurre es que Franquis es demasiado joven para recordar la comisión del caso Tindaya, un colador de documentos y chismes impresionante. Por cierto: el dictamen de la comisión, donde el Gobierno no salía demasiado bien, fue rechazado por el Parlamento, con el voto del entonces presidente Román Rodríguez. Lo único que no se filtra en el Parlamento de Canarias es lo que cobra mensualmente su presidencia y el resto de la aristocracia de la Cámara. Eso no se filtra jamás.

Con toda su flema y firmeza, Acosta no acababa de creérselo. Al Servicio Canario de Salud le levantaron –como mínimo– cuatro millones de euros en material sanitario averiado y, según el PSOE, la única responsabilidad política cabe exigirla a Raúl Acosta, que a primera hora hizo declaraciones y emitió una nota informativa escueta con una pizca de repugnancia.

El pleno, por lo demás, transcurrió con fluidez. El cronista ya empezaba a santiguarse ante tanta rapidez cuando descubrió que quien presidía la sesión era Ana Oramas, no Astrid Pérez, ausente toda la mañana por asuntos propios. Solo espíritus malignos pueden vincular un pleno ordenado con la ausencia de la señora Pérez. Antes se leyó una declaración institucional contra las salvajadas del Gobierno de Israel en Gaza, apoyada por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, que votó en contra.

Particularidades

Un par de minutos después el presidente Fernando Clavijo estuvo de acuerdo con algo que había dicho Casimiro Curbelo (no importa el día ni la hora en que lea esto). Ramón Acosta se quejó porque en la estrategia contra el cambio climático el Gobierno central no consideró «las particularidades de Canarias».

Luz Reverón intentó avergonzar al PSOE porque, tras seis meses, sigue sin cumplir con los autos del Supremo sobre adolescentes migrantes que han pedido asilo en Canarias. Como si oyeran llover, abismados en sus ordenadores.

Después llegó Nicasio Galván, el portavox, que desde las encuestas recientes parece haber ganado unos centímetros. Le exigió a Clavijo que bajara impuestos. Para él, la mejor fórmula es reducir el Gobierno. Galván tiene la manía de miniaturizarlo todo.

A media mañana, como cada quince días, llegó el chute de gloria de Franquis. El señor Franquis recuerda a un diputado de Sagasta, del turnismo, que ha perdido su turno. Otra vez a Clavijo: «Debía explicar esto, señor Clavijo, y no solo a esta Cámara, sino a toda la sociedad canaria», clamó señalando la pared del salón de plenos.

Franquis se refería a los pacientes isleños en lista de espera quirúrgica. Después Nira Fierro llamó mentiroso al vicepresidente Manuel Domínguez. Todo normal.