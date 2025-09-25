Binter firma la financiación de nueve aviones ATR 72-600

Binter ha cerrado un acuerdo de financiación con un consorcio bancario integrado por los principales bancos españoles, Caixabank, Santander y BBVA, para desarrollar su programa de ampliación de flota.

El presidente de Binter, Rodolfo Núñez, y su vicepresidente, Alfredo Morales, han firmado en Gran Canaria el acuerdo con las tres entidades bancarias. Mediante esta operación, la aerolínea invertirá 189 millones de euros en comprar nueve aeronaves ATR 72-600, cuatro con compra en firme y cinco opciones de compra, que se recibirán entre 2027 y 2031.

Los nuevos aviones de la serie 600 de ATR incorporan unos motores que los sitúan como la aeronave regional con menores emisiones en el mercado, consumiendo un 45% menos combustible y emitiendo también un 45% menos CO2 que los jets regionales de tamaño similar.

El presidente de Binter, Rodolfo Núñez, recalcó que “la aerolínea mantiene de esta forma su firme compromiso por garantizar la máxima comodidad y, a su vez, conectividad” y señaló que “la extraordinaria eficiencia de los motores PW127XT, optimizados específicamente para los modelos ATR, permiten adoptar nuevos estándares en reducción de consumo de combustible, emisiones de CO2 y costes operativos, permitiendo la implantación de un modelo de aviación cada vez más respetuoso con la sostenibilidad”.

El vicepresidente de la aerolínea, Alfredo Morales, agradeció “la confianza, una vez más, de los principales bancos nacionales en las operaciones de adquisición de flota de la compañía, que nos permite llevar nuestro modo canario de volar cada vez a más destinos manteniendo nuestra esencia”.

Relación con ATR

La modernización de la flota de Binter ha sido constante desde el año 2002. Desde entonces, la aerolínea ha ido sumando aeronaves del fabricante ATR, en sucesivas operaciones, cuyo importe supera actualmente los 1100 millones de dólares.

Binter cuenta además con 16 aviones reactores, del modelo E195-E2 del fabricante Embraer, que se han ido incorporando a su flota desde diciembre de 2019 para operar las rutas nacionales con la Península y Baleares y las internacionales de mayor radio.

Desde la histórica entrega de su primer ATR 72-200 en 1989 por parte del fabricante aeronáutico italofrancés a Binter, la compañía aérea canaria ha demostrado de forma continuada su compromiso para ofrecer servicios de transporte aéreo eficientes y cómodos optando por el modelo de aeronave más idóneo para cada ámbito de operación.

El ATR 72 es el avión insignia de Binter para sus vuelos de corto radio, en los que se incluyen las rutas interinsulares en Canarias y Madeira y las rutas internacionales con los aeropuertos de la costa africana frente al archipiélago canario y con Funchal, por su capacidad para despegar y aterrizar en pistas más cortas al utilizar turbohélices. Estas aeronaves cuentan con los últimos avances tecnológicos y destacan por su alta eficiencia, maniobrabilidad, fiabilidad y bajo consumo de combustible.

Fundada en 1981, ATR es actualmente el fabricante líder a nivel mundial de la aviación regional. Desde su creación, la compañía ha vendido aeronaves a 200 aerolíneas de más de 100 países. ATR es una sociedad formada por dos agentes aeronáuticos europeos, Airbus Group y Leonardo. Sus oficinas centrales se encuentran en Toulouse y cuenta con el certificado ISO 14001.