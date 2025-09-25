El Open Arms atraca en el Muelle de La Luz

El barco Open Arms acaba de atracar en el Muelle de La Luz después de haber estado un mes navegando en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate de los cayucos que utilizan el corredor atlántico para llegar al Archipiélago. La embarcación permanecerá un mes más en Canarias con el fin de visibilizar y concienciar sobre la crisis migratoria que está viviendo las Islas.

La ONG tiene previsto abrir sus puertas para que puedan visitar la embarcación quienes así lo deseen a partir del día 1 de octubre y permanecerá una semana a disposición de los visitantes que se acerquen al muelle de la capital grancanaria.

En lo que permanezca Open Arms en la provincia oriental no se limitará tan solo a patrullar las aguas para estar al tanto de posibles intervenciones, de las que Salvamento Marítimo ya ha expuesto que puede interferir en malentendidos ante la precarización de la situación de rescate que viven, si no que la ONG trabaja en coordinación con el Gobierno de Canarias.

Visitas a la embarcación

Ya en Tenerife el barco recibió al presidente regional Fernando Clavijo para que pudiera ver de primera mano cómo se llevan a cabo las actividades educativas que tienen como objetivo sensibilizar a la población lo que supone migrar desde África.

Por ende, Open Arms lleva a cabo también en Canarias conferencias en centros escolares y además recibe visitas guiadas de los más pequeños en horarios matutinos; mientras que las visitas al público general está reservado para las tardes.