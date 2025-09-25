El primer traslado tras la contingencia migratoria incumple el plazo de 15 días

El traslado del primer menor que llegó a Canarias tras la declaración de la contingencia migratoria no se realizará este viernes, cuando se cumplen los 15 días desde su llegada a Lanzarote a bordo de un atunero. Los trámites contemplados en el protocolo elaborado para responder a la contingencia migratoria no se han logrado concluir a tiempo. Un retraso que amenaza con desencadenar un efecto dominó, pues en los próximos 11 días deben ser trasladados a otras comunidades autónomas 35 menores migrantes, todos ellos llegados a las costas del Archipiélago tras la activación de la contingencia migratoria.

La siguiente salida debería ser la de tres jóvenes cuya derivación debería producirse mañana. Sin embargo, es poco probable que se materialice, ya que aún no se han completado los trámites exigidos en el protocolo. Inicialmente fueron registrados como adultos en un centro de Gran Canaria, pero tras confirmarse que eran menores se activó el procedimiento habitual de protección y verificación para migrantes no acompañados. Desde el Gobierno de Canarias insisten en que su parte está cumplida, pero el proceso está atascado por la misma causa que retrasó la primera salida: la ausencia de la resolución de traslado por parte de la Delegación del Gobierno.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática afirman que las relaciones con Ceuta y Melilla —territorios también declarados en situación de contingencia migratoria— son fluidas y «no están atascadas». Sin embargo, hasta el momento no ha salido ningún menor migrante de las ciudades autónomas. De hecho, fue el martes cuando la Delegación de Gobierno en Melilla firmó los expedientes de tres menores que deben ser trasladados a otras regiones antes del domingo, y serán los primeros a los que se les aplique el procedimiento de reubicación exprés. En Ceuta tampoco se ha producido ningún traslado, a pesar de que los menores llegaron allí antes que a Canarias.

Estas derivaciones se enmarcan en un contexto de presión migratoria sobre el sistema de acogida canario, ceutí y melillense, que ya triplican su capacidad. En el caso del Archipiélago, en lo que va de año, han llegado 1.603 menores, de los cuales 65 son bebés, según datos recopilados por Cruz Roja y difundidos por Efe. Actualmente, los niños y adolescentes representan uno de cada ocho migrantes rescatados en la ruta atlántica —considerada la más letal y peligrosa del mundo—, muchos de ellos sin la compañía de un adulto responsable, lo que obliga a la comunidad autónoma a asumir su tutela.

Las cifras

En términos porcentuales, El Hierro es la isla que más menores migrantes ha recibido hasta la fecha, con un 49,78% (798 chicos). A la Isla del Meridiano le siguen Gran Canaria con el 21,39% (343 niños), Lanzarote con el 18,46% (296), Tenerife con el 6,30% (101), Fuerteventura con el 3,99% (64) y La Gomera con el 0,06% (1).

Las costas canarias continúan recibiendo nuevas llegadas y, ante esta situación, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, denunció el jueves que el Estado no acoge al millar de menores africanos solicitantes de asilo «con la misma diligencia» que mostró al proteger «en tiempo récord» a 7.000 niños ucranianos e insinuó que esto podría deberse a que «a lo mejor no son blancos». Una crítica que llega tras las numerosas ocasiones en las que el Ejecutivo regional ha reclamado mayor celeridad en la derivación de los menores hacia la Península. En esta misma línea, Clavijo cuestionó el ritmo de actuación desde Madrid: «¡Hombre, 123 niños en seis meses no es lo más rápido que se puede!».

La situación ha generado malestar en Canarias que ya se ha dirigido formalmente al Tribunal Supremo para denunciar «el retraso que el Estado arrastra» en el cumplimiento del auto que dictó en marzo y en el que obliga al Gobierno central a asumir la tutela de más de mil niños con protección internacional. «Le hemos traslado al Supremo que no estamos conformes con la manera en la que se está desarrollando y ejecutando el auto porque entendemos que se siguen vulnerando los derechos de los menores, y el tribunal tendrá que determinar», subrayó Clavijo, quien además recordó que Canarias acudió a la justicia «en un momento de absoluta desesperación», cuando su red de acogida estaba completamente desbordada con casi 6.000 menores.

A su juicio, el retraso en el traslado de estos niños y adolescentes a recursos ubicados en otras comunidades autónomas «no parece de recibo», especialmente cuando varias organizaciones ya se han puesto en contacto con el propio Gobierno de Canarias para informar de que disponen de plazas para los jóvenes: «Así no se resuelve el problema de hacinamiento en las Islas, que es una de las variables que el Supremo tiene en cuenta».