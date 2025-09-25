El PSOE acelera en su estrategia para exculpar al expresidente Torres del ‘caso covid’

El PSOE de Canarias ha echado mano del Arte de la Guerra de Sun Tzu para intentar engañar al enemigo y luchar de manera eficaz a través de la manipulación psicológica y estratégica.

Una de las más conocidas frases del general y filósofo de la antigua China es que «la mejor victoria es vencer sin combatir», es decir, si se es lo suficientemente inteligente se saldrá airoso de una batalla ¿Y cuál es la principal batalla política que tienen los socialistas canarios? Dejar limpio de polvo y paja a su secretario general, expresidente de Canarias y vigente ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de cualquier responsabilidad en los manifiestos errores que hubo en algunos contratos suscritos por el Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia, por valor de más de 20 millones de euros y que están siendo investigados por la Audiencia Nacional, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la fiscalía anticorrupción de la Unión Europea (UE).

Investigados 20 millones

La comisión de investigación del Parlamento intenta dilucidar las responsabilidades políticas de los contratos por un millón mascarillas por un importe de cuatro millones a la empresa RR7 sin que se hiciera entrega del suministro más otros tres contratos, por valor de 13,7 millones de euros, que no tienen autorización del Consejo de Gobierno; dos contratos con Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, –vinculada a la trama del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García– por 6,8 millones y 5,4 millones con la empresa Megalab para llevar a cabo test PCR gratuitos en la Península durante la pandemia a miles de canarios, con el fin de que pudieran regresar a casa a pasar las fiestas navideñas.

En la comisión investigadora hay dos visiones: los que sostienen al actual gobierno defienden que Torres, en su calidad de jefe máximo del gabinete del pacto de las flores es el máximo responsable político –junto a quienes fueron consejeros de Sanidad en esa etapa, Julio Pérez y Blas Trujillo–y socialistas y canaristas que quieren ensalzar que el gabinete de la pasada legislatura, con su presidente al frente, trabajó «día y noche para evitar el colapso del sistema sanitario y para proteger la salud de la población», tal y como dijo el martes el portavoz parlamentario socialista, Sebastián Franquis. Los culpables de las irregularidades, en todo caso, son los que aprovecharon la pandemia y la emergencia para hacer negocio.

El polémico informe preliminar

La publicación por este periódico del informe preliminar –elaborado por el presidente de la comisión, Raúl Acosta (AHI) por mandato de todos los componentes de la misma– para que sirva de base para el debate de las conclusiones finales sirve al PSOE para desempolvar otro de los consejos de Tzu: «haz extraordinario lo que es ordinario».

Por este motivo han convertido la normal difusión de ese borrador inicial del debate en un claro intento de los partidos gubernamentales de «manipular y distorsionar» la gestión de Torres desvelando un «documento secreto» que señala de forma directa al expresidente como «responsable político» de lo sucedido. «El pueblo canario recuerda a un gobierno valiente y responsable, liderado por Ángel Víctor Torres, que actuó pensando únicamente en el interés general», aseguraba Franquis el martes.

Para los socialistas, esa «filtración», como la denominan, convierte a la comisión en «un instrumento al servicio de intereses políticos concretos» que «desprestigia» y afecta a la «credibilidad» del Parlamento., al que conminan a investigar cómo es posible que un documento «secreto» llegue a los medios de comunicación.

Persecución política

«Estas prácticas alimentan la desconfianza ciudadana», dijo Franquis. «Es una comisión de persecución política», publicó la secretaria de Organización, Nira Fierro, en sus redes sociales.

La estrategia es clara: alimentar esa «desconfianza ciudadana» de la que acusan a los grupos de gobierno para que las conclusiones finales no sean vistas como imparciales pese a que durante un año han comparecido en el Parlamento un total de 46 personas durante más de un año en las 26 sesiones que se convocaron.

El plan del PSOE es que el rigor, la seriedad y «el compromiso con la democracia» caigan del lado socialista y que «las maniobras partidistas que solo buscan el descrédito de las instituciones» y del anterior gobierno son achacables a CC, PP, ASG y AHI.