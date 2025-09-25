Los vinos canarios triunfan en el Mondial de Vins Extremes con 91 premios

Los vinos de Canarias han logrado un total de 91 premios (85 medallas y seis distinciones especiales) en las 33ª edición del Mondial des Vins Extrêmes 2025, organizada por el Centro de Investigación, Estudios, Protección, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña (CERVIM).

Este certamen, celebrado en la región italiana del Valle de Aosta los días 20 y 21 de septiembre para reconocer los vinos y bodegas más destacados de la viticultura heroica, es decir, procedentes de regiones montañosas, terrenos escarpados o islas pequeñas, informa la Consejería de Agricultura.

Además de acaparar 85 medallas -39 grandes medallas de oro y 46 medallas de oro- de un total de 298 concedidas por un jurado compuesto por 50 especialistas, las producciones del archipiélago obtuvieron seis distinciones especiales, entre ellas el 'Premio Mondial Vins Extremes 2025', que recayó en Canarias al ser la región vinícola con mayor número de producciones participantes, se indica en un comunicado.

Otros premios

De un total 1.001 producciones participantes de 372 bodegas procedentes de 17 países, las elaboraciones canarias también cosecharon distinciones como el 'Gran Premio Cervim' al mejor vino del concurso y el 'Premio Vinofed' al seco mejor puntuado, que recayeron en el Brumas de Ayosa Blanco Seco 2024 (DOP Valle de Güímar) de la SAT Viticultores Comarca de Güímar-Arafo (Tenerife), reconocido también con una gran medalla de oro.

Adicionalmente, esta bodega también obtuvo el 'Premio Excelencia Cervim' y una gran medalla de oro para el Brumas de Ayosa Tinto Joven 2024 (DOP Valle de Güímar), elaboración que ya fue reconocida como mejor vino en la última edición del Concurso Agrocanarias.

Como resultado de este palmarés, la Bodega Comarcal Valle de Güímar recibió además el 'Premio Especial Cervim' como la empresa productora más destacada de España al alcanzar la puntuación más elevada al sumar calificaciones en tres categorías distintas.

Asimismo el 'Premio Cervim Original', que reconoce al mejor vino producido con viñedo de pie franco, fue para Airam 2024, de Bodegas Conatvs, producido en Fuerteventura bajo la DOP Islas Canarias, que también obtuvo un gran medalla de oro.

Concurso de Destilados Heroicos

Por otra parte, paralelamente al certamen de vinos, se celebró la 5ª edición del Concurso de Destilados Heroicos, dedicados a bebidas espirituosas de origen vínico, en el que también destacaron las bodegas canarias. En este caso, el vermut blanco Brumas de Ayosa 2024, de la SAT Viticultores de la Comarca de Güímar, se alzó con el 'Gran Premio Extreme Spirits', además de recibir una gran medalla de oro. También recibieron este metal el vermut seco Brumas de Ayosa y el vermut rojo Alejandro Gallo, de Bodega Gallo & Quíquere.

Medallero

En cuanto al medallero del concurso de vinos extremos, las grandes medallas de oro para vinos producidos bajo la DOP Islas Canarias recayeron en Gallo Doble Malvasía 2023, Alejandro Gallo Vijariego Negro y Tintilla 12M 2023, Quíquere Blanco Afrutado 2024, Quiquere Rosado Seco 2024 y Gallo Moscatel Naturalmente Dulce 2023, producidos por Bodega Gallo & Quíquere Wines (Tenerife).

También en el ámbito de la DOP Islas Canarias se alzaron con una gran medalla de oro Malvasía Volcánica Papaino 2024, de Bodegas Gavias del Sordo (Fuerteventura); Crazy Wine Disparate 2024, de Bodegas El Lomo (Tenerife); Tágara Blanco Marmajuelo sobre Lías 2024, de Bodegas Insulares de Tenerife; Paisaje de las Islas 2024, de Bodegas Tajinaste (Tenerife); Linaje del Pago Blanco Roto 2024; Cebeque Ecológico 2024, de Transformaciones y Servicios SL (Tenerife); así como Pico Cho Marcial Afrutado 2024 y Pico Cho Marcial Tinto 2023, de la SAT Viticultores de la Comarca de Güímar.

En cuanto a la DOP Abona, las grandes medallas de oro recayeron en Viña Arese blanco seco 2024 y Viña Arese Blanco Seco Guatimac 2024, producidos por Bodega Viña Arese; Pagos de Reverón Blanco Seco Ecológico 2024 y Pagos de Reverón Rosado Afrutado 2024, de Bodega Reverón; Chasnero Tinto Ecológico 2024, de Bodega Lacasmi; Flor de Chasna Blanco Premium 2022, Flor de Chasna Blanco Naturalmente Dulce 2022, Cumbres de Abona Rosado 2024, Cumbres de Abona Tinto 2024 y Mi Isla Blanco Seco 2024, producidos por Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona-Arico.

Respecto a la DOP Valle de Güímar también fueron distinguidos con una gran medalla de oro Brumas de Ayosa Marmajuelo 2024, Brumas de Ayosa Malvasía Aromática 2024, Brumas de Ayosa Rosado 2024, todos ellos elaborados por la SAT Viticultores de la Comarca de Güímar.

En el ámbito de la DOP Tacoronte Acentejo recibieron la máxima medalla Hambre de Tierras 2023, de Bodega Guayonje; y Linaje del Pago Rosado 2024, de Bodega Linaje del Pago.

Dentro de las elaboraciones de la DOP Lanzarote destacaron con gran medalla de oro Martinón Blanco Seco 2024, elaborado por Bodegas Martinón; Princesa Gara 2022, de Bodegas Vega de Yuco. Asimismo, bajo la DOP Gran Canaria, resultaron premiados con esta medalla Los Morretillos Tinto 2022, de Bodegas Las Tirajanas; Eidan Tinto 2023, de Bodega Ventura. Finalmente, entre los vinos producidos en la DOP La Gomera, recibieron la máxima medalla Rajadero 2024, Casi Rajadero 2024 y La Montaña 2024, de Viñedos y Bodegas Altos de Chipude, así como El Puntalito Ancestral 2024, de Leandro Martín Mora.