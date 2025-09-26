En Directo
Directo: primer simulacro de erupción volcánica en España, desde Tenerife
Desde las Desde las 7.00 hasta las 14.00 horas se desarrollará el ejercicio que probará en Garachico la capacidad de la Isla ante una eventual situación de emergencia por erupción. A las las 9:20 horas sonará en los móviles la señal de alarma que informa de evacuaciones, confinamientos u otras incidencias de seguridad
El semáforo volcánico alcanza este viernes el nivel rojo ante una erupción inminente en Tenerife. Esa es la situación en la que se desarrolla hoy el simulacro volcánico en Garachico en el que la isla prueba su capacidad de respuesta ante una eventual situación de emergencia de este tipo evaluando los protocolos de actuación, que incluyen evacuación, confinamiento, gestión de recursos, coordinación institucional y comunicación con la ciudadanía e involucra a instituciones, fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y a la población de los municipios afectadosd
Tenerife entra en prealerta volcánica: así es el inicio del mayor simulacro nacional
Tenerife entra en prealerta volcánica: así es el inicio del mayor simulacro nacional
En Tenerife, la emergencia ya no es solo un escenario de entrenamiento. El Cabildo Insular ha activado oficialmente el Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico (PAIV) en fase de prealerta, dentro del marco del mayor simulacro de gestión de crisis volcánica celebrado en España.
- Así podría afectar el huracán Gabrielle a Canarias: estos son los territorios que amenaza
- Defensa despliega 500 militares en Canarias para blindar la soberanía territorial
- En este hotel de Canarias cambió por completo la historia de España: así se encuentra la habitación donde durmió Franco la noche anterior a que estallase la Guerra Civil
- Fernando Canellada, nuevo director de LA PROVINCIA
- Turismo da cinco años a los ayuntamientos para delimitar sus áreas de acampada
- Insultos y engaños en centros de menores de Canarias
- La vida de los niños migrantes en Canarias: 'Somos personas, pero nos tratan como muebles
- Canarias se levanta contra la importación de papa de Israel