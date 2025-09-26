El Estado reconoce el bloqueo en los traslados de menores y culpa a las comunidades del PP

El Estado reconoce retrasos en los traslados exprés de menores migrantes no acompañados, pero lo achaca a un nuevo bloqueo del Partido Popular. Así lo afirmó este viernes el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, quien acusó a las comunidades autónomas gobernadas por los populares de presentar alegaciones "a cada uno de los expedientes" enviados para ejecutar las derivaciones de estos menores. Una situación que amenaza con ralentizar especialmente los traslados de los niños que han llegado a Canarias tras la declaración de contingencia migratoria, el 29 de agosto.

Algo que ha afectado al primer menor que debía salir de las Islas por esta vía - el joven, de 17 años y nacionalidad marroquí, que llegó a Lanzarote a bordo de un atunero - , cuyo expediente no ha podido concluirse a tiempo. De hecho, fue este jueves cuando se le notificó uno de los últimos trámites contemplados en el protocolo de salida. Ante esto, el delegado sostuvo que la Delegación del Gobierno "estaría en disposición de resolver ese expediente hoy mismo", tras lo cual el Ejecutivo autonómico dispondría de cinco días para efectuar el traslado.

Desde la Delegación del Gobierno aseguran que Canarias ha remitido 39 expedientes correspondientes a menores llegados tras la contingencia, y "todos están ya iniciados", aunque se han presentado alegaciones a la mayoría de ellos por parte de las comunidades de destino. En cuanto a los niños que ya se encontraban en el Archipiélago antes de la declaración, se han enviado 221 informes, los cuales cuentan con un plazo máximo de cuatro meses para ser tramitados. "No tenemos nada pendiente y esperamos resolver todos los trámites incluso antes de los plazos estipulados por la ley", aseguró Pestana.

