Un simulacro de erupción lo más real posible

El simulacro de erupción volcánica desarrollado en Garachico durante este viernes 26 de septiembre está siendo lo más real posible. Miles de agentes y efectivos están interviniendo en la simulación que ha comenzado a las 8:00 horas. Una hora después, a las 9.00 horas, se recibió el mensaje de alerta en los móviles avisando del comienzo de la recreación del proceso eruptivo. Figurantes, alumnado de maquillaje o emergencias también han formado parte del ejercicio organizado por el Cabildo de Tenerife.

Ataques de ansiedad y pánico, rescate de patrimonio cultural en dos de las iglesias de la Villa y Puerto por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) o un accidente de tráfico durante la evacuación de afectados hacia el albergue han formado parte del ejercicio. Este último fue la situación de mayor envergadura con la participación de varios vehículos, heridos y varias ambulancias que se desplegaron para actuar como si hubiera ocurrido de verdad. También se ha realizado medición de gases por parte de los equipos del Gobierno de Canarias.

Todo lo acontecido en este simulacro de erupción volcánica está siendo evaluado y se enmarca dentro del EU-Modex Garachico 2025.