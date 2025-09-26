En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
EFE
Mauritania desmantela una red dedicada al tráfico de migrantes hacia Canarias
La Policía detiene a tres sospechosos y a 15 migrantes en situación irregular en una vivienda en Nuakchot
Alexandra Socorro
Choque entre el Estado y Canarias por el traslado del primer menor
El migrante recibirá este jueves la notificación del expediente necesario para avanzar en el proceso de reubicación
Salvador Lachica/Alexandra Socorro
Clavijo envía al Supremo un documento que evidencia el "desacato" del Estado al no acoger a menores migrantes que han pedido asilo
El presidente asegura que "no queremos ser cómplices de que se continúen vulnerando los derechos de los menores"
Un cayuco, rescatado al sur del Hierrro con 198 personas, entre ellas una bebé de tres meses y 18 menores
Un cayuco con 198 ocupantes, entre ellos una bebé de apenas tres meses y 18 menores, muchos de corta edad, llegó ayer lunes por la tarde al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, acompañado por una embarcación de Salvamento Marítimo.
Una patera con 49 migrantes es rescatada cerca de Lanzarote
Salvamento Marítimo rescató durante la noche del pasado domingo una patera con 49 migrantes en aguas próximas a la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Europa Press
Rescatan a 62 migrantes en aguas próximas a Lanzarote y Gran Canaria en las últimas horas
Un pesquero avistó una neumática con 57 personas a cinco millas de Arrecife y una patera con 5 magrebíes fue rescatada cerca del Faro de Maspalomas
Flora Marimón
Canarias prevé la mitad de migrantes que en 2024 por el control a Mauritania
El Gobierno estima, por ahora, que arribarán unas 7.000 personas más y sumarán 20.000 frente a las 46.843 del año pasado
EFE
El jefe de la Armada a Vox: "No estamos para combatir a los cayucos sino para ayudarles"
"Que nadie piense que la Armada va a estar combatiendo en la mar la inmigración ilegal", recalca el almirante Piñeiro
Alexandra Socorro
La falta de documentación retiene en Canarias a cientos de menores
Delgado denuncia que el traslado de menores no avanza, pese a que ya han enviado 218 expedientes a la Delegación del Gobierno
Alexandra Socorro
Unos 1.500 jóvenes extutelados se formarán para trabajar en la construcción
El Gobierno de Canarias y la Fundación Laboral de la Construcción firman un acuerdo de colaboración para facilitar la inserción laboral de chicos migrantes
