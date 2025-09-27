Canarias conoce de primera mano las últimas innovaciones tecnológicas en seguridad y emergencias

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha asistido esta semana, en Madrid, a la feria TECNOSEC DRONExpo, uno de los principales escaparates nacionales de innovación tecnológica aplicada a la seguridad, la inteligencia y la gestión de emergencias

Durante la visita, el consejero estuvo acompañado por Eduardo Pereira, gerente del Parque Tecnológico de Fuerteventura, con quien conoció de primera mano diversos proyectos en desarrollo que sitúan a esta feria como un referente en el ámbito de la seguridad y las operaciones con drones.

Miranda destacó que la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito de las emergencias "permite seguir avanzando en una mejor gestión de la seguridad y la protección ciudadana, con herramientas más eficaces, rápidas y adaptadas a los retos actuales".

Entre las empresas que han participado en esta feria se encuentran algunas que están radicadas en el Parque Tecnológico de Fuerteventura.

"Canarias no puede quedarse al margen"

"Canarias no puede quedarse al margen de este conocimiento: necesitamos aprender de estas experiencias y establecer alianzas con empresas y entidades que trabajan en proyectos punteros. La incorporación de nuevas herramientas nos permite responder mejor y con mayor rapidez ante cualquier situación de emergencia. Nuestro objetivo es claro: garantizar la seguridad de la ciudadanía y estar preparados para los retos del presente y del futuro", dijo el consejero.

La feria TECNOSEC DRONExpo, que en esta edición ha contado con más de 5.000 metros cuadrados de exposición, reúne a empresas punteras del sector, representantes institucionales y técnicos especializados en emergencias, así como a los principales responsables de organismos públicos y privados.

De esta manera, en Madrid Arena se han reunido los actores de la industria de tecnología policial, de seguridad e inteligencia, en un evento considerado como el punto de encuentro entre las distintas administraciones responsables de la seguridad en España y las empresas que facilitan soluciones y material a sus demandas tecnológicas.

"La participación de Canarias en este tipo de foros es clave para mantenernos en la vanguardia tecnológica, fortalecer la colaboración con otros territorios y explorar nuevas soluciones que puedan aplicarse en el archipiélago para garantizar una respuesta más eficiente en situaciones de emergencia", subrayó Miranda.