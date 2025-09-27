El nuevo equipo directivo de la redacción de LA PROVINCIA

El director de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, Fernando Canellada, inicia con cinco nuevos nombramientos una nueva fase en la reordenación y renovación del equipo directivo de la redacción. Unos cambios destinados a ejecutar el ambicioso plan editorial con el que ajustar la revolucionaria transformación digital en los medios de comunicación con la mejora de la oferta periodística en todas las plataformas -web, redes sociales, audiovisual y papel- para mantener la hegemonía en difusión y audiencia de la cabecera informativa líder en Canarias.

El nuevo organigrama, donde se mantiene como redactor jefe Javier Durán y como jefes de sección, Jacobo Corujeira, Nora Navarro, Manuel Ojeda y Misraim Rodríguez, incorpora a puestos estratégicos del diario a cuatro mujeres periodistas -una subdirectora, una redactora jefe y dos jefas de sección- y a un jefe para la sección de Gran Canaria. Con estos nombramientos se pretende reforzar LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas como el medio de comunicación local y regional de referencia, incrementar los suscriptores y generar confianza, credibilidad y compromiso con los lectores. Se trata de combinar la atención a las nuevas tendencias digitales (SEO, Discover, redes sociales, newsletters) con una apuesta firme por el periodismo hiperlocal, las historias próximas, que narren las vivencias, emociones y sucesos de quienes viven en las Islas, que más allá de datos y estadísticas ofrezcan contexto y sean útiles.

Subdirectora.

La periodista Soraya Déniz Quesada (Caracas, 1968) ocupa ahora la subdirección. Desde septiembre de 2014 era redactora jefe y responsable de canales del periódico, cargos desde los que ha guiado la transformación digital de la redacción donde ha desarrollado gran parte de los más de 30 años de su vida profesional. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra en 1991 y máster de Comunicación Digital por la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de las Islas Baleares en 2002, también ha sido redactora jefe de La Opinión de Tenerife. Ocupó esta responsabilidad entre marzo de 2010 y septiembre de 2014, y la compatibilizó con el de coordinadora de las ediciones digitales de los diarios de Editorial Prensa Ibérica en Canarias, función esta última que ha mantenido hasta la actualidad.

Cuatro mujeres y un hombre apoyan el organigrama del director Fernando Canellada

Soraya Déniz inició en 1989 su carrera en la sección de Local de LA PROVINCIA y adquirió experiencia como redactora en las áreas de Región, Sociedad, Economía y Cultura. Además, desde 2001 ha estado ligada al desarrollo de proyectos digitales dentro de Editorial Prensa Canaria. Ese año formó parte del equipo que puso en marcha el primer portal de información online en las Islas, En-Canarias.com y entre 2002 y 2005 fue responsable de proyectos en la empresa IT7, participada por el Gobierno de Canarias, Telefónica y A5 y creada para dotar de webs y contenidos a las instituciones públicas canarias. Allí desarrolló, entre otros proyectos, la base de lo que es todavía hoy la web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su vinculación directa con la web de LA PROVINCIA/DLP nace en 2005, con cargos cuyo nombre ha ido variando a lo largo del tiempo -directora web, coordinadora multiplataforma o responsable de canales- al calor de la vertiginosa evolución del mundo digital.

Fátima Martel Brito / Andrés Cruz

Redactora jefe.

Fátima Martel Brito (Las Palmas de Gran Canaria, 1986), nueva redactora jefe, es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid en 2009 y máster en Comunicación Institucional y Empresarial en la misma universidad en 2011, y cuenta con formación ejecutiva en The Valley Business & Tech School, especializada en Marketing Digital, Publicidad Programática y Data.

Tras completar sus prácticas en la sección de Local de LA PROVINCIA/DLP en 2009, condujo su carrera hacia la comunicación corporativa. Trabajó en diferentes consultoras de comunicación en Madrid, como SEC Newgate Spain (ACH Consultores) y Aleph Comunicación, donde planificó estrategias de comunicación, social media y relaciones públicas para clientes de distintos sectores. En 2012 asumió la Dirección de Marketing y Comunicación de The Mint Company, cargo en el que permaneció hasta 2013.

Su carrera en el ámbito digital y de medios se afianzó en LA PROVINCIA/DLP, primero como responsable digital (2013-2016), y posteriormente como social media manager en Prensa Ibérica (2016-2022), liderando la estrategia de redes sociales y participación de audiencias para las cabeceras de todo el grupo editorial.

Incorpora tres jefes de sección a Gran Canaria, Canarias y Economía y Sucesos y Tribunales

Desde 2022 ocupa el puesto de responsable de análisis de datos en LA PROVINCIA y El Día, donde gestiona la estrategia de datos, la analítica digital y la optimización de audiencias, integrando herramientas de análisis, SEO y marketing digital para potenciar la transformación digital de los periódicos.

Con más de 15 años de experiencia, combina su perfil periodístico con una sólida especialización en analítica, marketing digital y estrategia de medios, aportando una visión orientada a la innovación y la toma de decisiones basadas en datos.

Isabel Durán Bolaños / Andrés Cruz

Jefa de Canarias y Economía.

Isabel Durán Bolaños (Las Palmas de Gran Canaria, 1981) asume la jefatura de la sección de Canarias y Economía del periódico LA PROVINCIA/DLP tras siete años como redactora en los diarios de Prensa Ibérica en Canarias, donde ha pasado por diferentes áreas de la información local hasta especializarse en la temática de la inmigración. Destacan sus informaciones y reportajes sobre la crisis migratoria, con un enfoque social e historias humanas que muestran la realidad y crudeza del fenómeno más allá de las cifras frías de llegada de embarcaciones y de las muertes en la ruta canaria.

Licenciada en Periodismo por la Escuela Superior de Comunicación de Granada (ESCO), tras diplomarse en Magisterio en la ULPGC, también ha cursado el Máster en Periodismo Audiovisual RTV en la Escuela Superior de Imagen y Sonido (CES) de Madrid y la formación de Community Management en la UNED.

En los años de formación hizo prácticas en Televisión Canaria (TVC). Comenzó su carrera profesional en la Agencia Canaria de Noticias (ACN Press). Además, durante casi una década y en varias etapas estuvo al frente de la comunicación del Auditorio Alfredo Kraus y del Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria.

Rubén Torres González / José Carlos Guerra

Jefe de Gran Canaria.

Rubén Torres González (Santa Lucía de Tirajana, 1990) se unió a la plantilla de LA PROVINCIA/DLP en 2017 en la sección de Gran Canaria, de la que ahora pasa a ser jefe. A su llegada asumió la corresponsalía en la zona sur de la isla y en los últimos ocho años ha seguido la información local de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, abordando asuntos como la crisis migratoria desde el muelle de Arguineguín, la emergencia habitacional, la construcción de la central de Salto de Chira, el desarrollo turístico o los incendios forestales.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid en 2013 y con formación en Marketing Digital por la UNED en 2020, comenzó su labor en el sector audiovisual, con prácticas en radio y televisión. En 2016 pasó a formar parte de la plantilla del diario digital ahora rebautizado como Tiempo de Canarias, desde donde ejerció como redactor de actualidad y editor de contenidos, y cubrió ferias internacionales como Fitur (Madrid) y la ITB de Berlín (Alemania). También colaboró en los documentales El Teide: Nube de Hielo (2017) y el homenaje a la Mujer Rural Canaria 2017.

Carlota Barcala Rodríguez / José Carlos Guerra

Jefa de Sucesos y Tribunales.

Carlota Barcala Rodríguez (Santiago de Compostela, 1995), nueva jefa de Sucesos y Tribunales, es graduada en Periodismo y máster en Periodismo y Comunicación Digital por la UCM. Desde hace más de siete años ha ejercido sobre todo en prensa escrita y, hasta llegar a LA PROVINCIA/DLP, en periódicos de tirada nacional realizando reportajes y sucesos.

Compaginó estudios con prácticas audiovisuales y radiofónicas. En Infoactualidad (UCM) descubrió su vocación por la información local. Su primera experiencia profesional fue en el diario ABC, donde trabajó más de un año en la sección de Local de Madrid, especializándose en nuevas narrativas, periodismo de datos, SEO y analítica digital.

Tras esa etapa, se consolidó en tribunales y sucesos. En febrero de 2024 llegó a Canarias y a LA PROVINCIA/DLP, donde se especializó en investigación policial y la divulgación del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, compaginando con colaboraciones en televisión regional.