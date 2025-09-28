El ‘boom’ de la manicura abarrota de centros las calles del Archipiélago

«Conseguir una cita para hacerte la manicura en agosto ha sido misión imposible». Beatriz Moreno es asidua de los salones de uñas desde hace varios años, pero en los últimos tiempos reconoce que lograr ser atendida en algunos de los centros a los que suele acudir se ha convertido en un periplo de llamadas para tratar que le hagan un hueco. Y no es para menos. El negocio de las uñas está experimentando un auténtico boom en toda España, del que Canarias no es una excepción. Una fiebre por las uñas que no solo ha llenado los negocios de aquellas profesionales que llevan más años en el sector, sino que ha abarrotado de nuevos locales las calles del Archipiélago. La fama de ser un negocio sencillo, rentable y para el que se necesita poca inversión inicial atrae a muchas emprendedoras, sobre todo mujeres, que han visto en el gusto que las féminas tienen por este ritual de cuidado personal todo un filón económico.

Anna Samselska abrió hace diez años su primer centro en el centro comercial Meridiano en Santa Cruz de Tenerife. «Mi idea era traer algo que ya había visto que triunfaba en otros países y la idea gustó», explica. En estos años ha abierto otros tres centros más en Tenerife y Gran Canaria y evidencia el incremento exponencial de la demanda. «Al principio comenzamos a trabajar sin cita». El concepto era que las clientes parasen un momento su jornada de compras para hacerse la manicura. «Pero la demanda llegó un momento que aumentó tanto que tuvimos que empezar a trabajar con cita previa», apunta Samselska.

En toda España, más de nueve millones de usuarias se hacen la manicura de forma recurrente, lo que se traduce en la contratación de 40 millones de servicios de tratamiento y decoración de uñas profesionales al año, según datos de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa). Moreno, sanitaria de 35 años, es una de las que busca hueco en su agenda para regalarse cada cierto tiempo este servicio. «Empecé porque se las vi a alguien, me gustaron y me dije ¿por qué no?». La manicura que antes era un tratamiento restringido a mujeres de cierto nivel adquisitivo se ha popularizado en los últimos años, incrementando de manera exponencial la demanda.

Una necesidad creada

Desde la patronal calculan que el sector mueve más de 600 millones de euros al año, de los cuales, 350 dependen directamente del servicio de la manicura semipermanente, que aglutina el 45% de la demanda. A él le sigue el servicio de manicura o tratamiento de uñas (23% de la demanda), el esmalte tradicional (23%) o la construcción de uñas (9%), que a pesar de aglutinar solo un 9% de la actividad mueve más de 150 millones.

Como demuestran los datos, la manicura semipermanente es la reina de este tipo de servicios. Esta es precisamente la que se realiza Irene Medina, aunque puntualiza que no durante todo el año, sino en épocas señaladas. «Me lo tomo como un premio, un momento para mi, que después me hace sentir bien y arreglada», explica. Pero también pone sobre la mesa un aspecto negativo. «Te va creando una necesidad porque cuando no las llevas hechas ya no te ves las manos tan bonitas y entonces tienes que ir cada 20 días a retocartelas», indica.

Sector del perfume, cosmética y cuidad personal en España. / La Provincia

Los profesionales coinciden. Llevar las manos arregladas tiene un coste en tiempo y dinero y para llevar las uñas perfectas deben retocarse, al menos, cada tres semanas. Hoy en día, es difícil no encontrar un centro estético de uñas, tanto en grandes centros urbanos como en barrios y municipios de todo el país. Sin embargo, cuantificarlos no es tarea sencilla. Y a ello se suma la economía sumergida, todavía muy presente en el sector.

«El gran boom de este negocio llegó hace cinco años y ahora abren diez locales cada semana», sentencia Beatriz Bermúdez, con un negocio de uñas propio en La Laguna desde hace 21 años. Esta mujer fue de las pioneras en Canarias y en estas dos décadas ha tenido que luchar mucho para mantenerse. Actualmente, tiene una clientela fija, que no ha cambiado mucho el perfil en los últimos años, por lo que asegura que no ha visto amenazado su negocio por los nuevos locales que han abierto. «Al final adaptas tu forma de trabajar a una clientela y la mía no es la que busca lo más económico, sino un trabajo profesional y bien hecho», aclara.

Expansión

Bermúdez lamenta que en los últimos tiempos la economía sumergida se ha adueñado del sector y hay muchas personas que trabajan a domicilio o en su propia casa pero que «no son profesionales». «Ven algunos vídeos en redes sociales y piensan que ya lo saben todo, no, para trabajar en esto hay que tener una formación inicial y mantenerse al día de manera continuada», aclara.

Igualmente, es contraria a la idea de que se venda el sector como la gallina de los huevos de oro. «Eso no ha existido nunca». Admite que montar un centro no es excesivamente caro, porque puedes empezar por lo básico e ir avanzando, pero para hacerlo rentable se necesita mucho más que pericia en el nail art. «Tienes que tener conocimiento, saber cómo llevar tu negocio para que te rente, saber a cuánto tienes que poner la hora en función de tus costes, no es tan fácil», recalca antes de añadir «todo el mundo lo puede abrir, lo complicado es mantenerlo».

Franquicias

Más allá del tejido informal, Stanpa estima la existencia de 26.000 centros especializados en España, incluyendo peluquerías, centros de belleza y locales dedicados exclusivamente a las uñas. De estos, la consultora Torno asegura que las franquicias ya suponen más de 2.200, con Madrid, Andalucía, Catalunya y la Comunidad Valenciana concentrando el 70% de los establecimientos. «Son las que concentran mayor densidad de población, capacidad de consumo y atractivo turístico», explica Andrés Álvarez Olmedo, portavoz de la consultora.

Ejemplos de esta expansión no faltan. Hello Nails, fundada en Barcelona en 2018 por Belén Aventín y Noelia Gómez, se ha convertido en una de las cadenas más reconocidas: cerró 2024 con 190 locales y 40 millones de euros de facturación -un 34% más que el año anterior- y este año prevé abrir otros 40 salones e iniciar su internacionalización. Nails Factory, pionera en el sector tras su llegada a España en 2005 de la mano de Yolanda Beltrán, suma ya más de 175 centros. Y D-uñas, fundada en 2006 en Málaga por Mery Oaknin y Sandra Benzaquén, se ha consolidado como una de las más veteranas, con más de 200 salones en todo el mundo, 58 de ellos en España.

Para la profesional Anna Samselska el modelo de franquicia puede ser una buena opción, siempre y cuando se ponga cuidado en mantener la misma calidad en los servicios y seguir las mismas pautas que en el negocio principal.

La explicación de por qué han crecido tanto está en la propia demanda, y en un sector, el del perfume, cosmética y cuidado personal que solo en 2024 creció un 12,4%, cuatro veces más que la media de la economía española. «Es el reflejo de una sociedad donde el bienestar y el cuidado personal son valores al alza», explican desde la patronal. De forma añadida, la industria beauty española superó los 10.400 millones de euros en el mercado. Y en los últimos cuatro años pospandemia, ha pasado de contribuir el 0,9% al 1,03% del PIB.

La expansión de este negocio no puede entenderse sin su vertiente social, que ha convertido la manicura en un ritual de autocuidado y autoestima. «No es solo un gesto estético; para muchas mujeres es un mini lujo emocional, un servicio que, por un precio relativamente accesible, ofrece bienestar y sensación de control», explica Beatriz Gil, psicoterapeuta especializada en autoestima y liderazgo.

Es un fenómeno cultural: «Vivimos en una sociedad acelerada e incluso el bienestar se busca en versión exprés. La manicura rápida y low cost encaja en esa lógica, igual que el café para llevar. Es un reflejo de cómo hemos adaptado hasta los rituales de cuidado a un ritmo de vida acelerado», concluye.

En el caso de la manicura, el carácter recurrente de este servicio (entre tres semanas y un mes) lo convierte en un negocio con barreras de entrada bajas y retorno rápido. Olmedo explica que la inversión inicial para abrir una franquicia se sitúa entre 25.000 y 35.000 euros, con plazos de recuperación de 12 a 24 meses y una rentabilidad media de entre el 15% y el 25%. «Es un modelo accesible para quien busca autoempleo, pero que requiere estar al pie del cañón. No es un negocio que se pueda delegar», subraya el portavoz.

Mercado y demandas de manicura. / La Provincia

La expansión de las franquicias ha ido acompañada de una progresiva profesionalización del sector, síntoma de un sector en crecimiento y que, según Stanpa, ya genera 43.000 puestos de trabajo.

Sueldos ajustados

En cuanto al sueldo, según el Convenio Colectivo de Peluquerías, Centros de Estética y Belleza de Cataluña 2024-2026, la categoría profesional de manicurista se encuentra en el grupo IV, con un salario garantizado de 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas, es decir, poco más de 15.800 euros anuales. Son cifras ajustadas para un trabajo exigente en horas y en atención al cliente, opinan varias de las manicuristas consultadas. El ritmo que exigen en las franquicias, con esas condiciones, es inasumible» confiesan. Por ello, trabajar por cuenta propia se ha convertido en el sueño de muchas.

Sin embargo, con demasiada frecuencia no se encuentran profesionales lo suficientemente preparadas para trabajar. Así lo alega Miguel Saavedra, pareja de Yurena Rodríguez, con más de 20 años de andadura y un centro, Nails Bars, en Las Palmas de Gran Canaria. «No hay profesionales de la uña, hacen un curso y a los tres días quieren montar su propio negocio y no es así cómo funciona, la uña es un arte, como el que pinta o hace cerámica», lamenta. Por eso, insisten en que les cuesta encontrar candidatas para incorporarse a trabajar. «Para poder mejorar tienes que estar haciendo uñas todos los días tres o cuatro años».

Y dice lamentarlo porque si incorporara a más trabajadoras «seríamos capaces de llenarles la agenda porque la demanda es altísima». Saavedra apunta que en su centro la primera cita libre que tienen es para dentro de un mes y porque alguien ha cancelado. «Tenemos clientas que piden de una vez las citas para todo el año, es una locura», asegura.

Sobre si el boom de las uñas todavía tiene espacio para escalar, el sector se muestra convencido de que es así. Y eso a pesar de que, con la subida de todos los costes, los profesionales han ido incrementando, poco a poco, cada año los precios. Pero ni aun así han perdido clientes. El negocio de las uñas ha vuelto a algunos de oro, mientras otras intentan surfear la ola para no caerse y mantener su actividad en un sector con una feroz competencia.