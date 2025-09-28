La bronca política 'entierra' el debate para reforzar el control de futuros contratos durante una emergencia

La comisión del Parlamento que investiga las posibles compras irregulares de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia tiene dos vertientes: dilucidar las responsabilidades políticas de las anomalías que se produjeron en los contratos y proponer la mejora de los mecanismos de control para evitar que las mismas vuelvan a suceder. La polémica política generada por la protesta del PSOE ante la publicación por este periódico del informe preliminar que sirve de base para debatir y elaborar el dictamen final opacó durante la última semana el segundo de los objetivos y centró el foco en el ruido generado en torno al señalamiento del expresidente Ángel Víctor Torres y los exconsejeros de Sanidad Julio Pérez y Blas Trujillo como 'culpables' políticos, que no penales, de los errores cometidos.

Con independencia de si fue eficaz o no la estructura interna -los famosos comités científico y técnico- diseñada por el Gobierno de Canarias para gestionar la crisis sanitaria, que evolucionaba de forma errática en todo el mundo y obligaba a tomar decisiones rápidas en función de los acontecimientos diarios, el asunto central de la comisión es analizar la gestión de las contrataciones de emergencia -que se dilató en el tiempo- llevadas a cabo por el SCS en base a la ley estatal y si era o no necesario comprobar la capacidad logística de los adjudicatarios y su solvencia técnica y financiera, pues no hay que olvidar que uno de los casos que más ríos de tinta y declaraciones políticas ha suscitado fue el contrato por cuatro millones de euros abonados a la empresa RR7 -propiedad de Rayco González- por un millón de mascarillas que nunca llegaron.

Rayco González, dueño de RR7, durante su comparecencia en el Parlamento. / Ramón de la Rocha / EFE

Discrepancias

En el informe preliminar redactado por Raúl Acosta -presidente de la comisión investigadora- se recuerda que mientras la exconsejera de Sanidad Teresa Cruz "defendió el control permanente y la comprobación de requisitos previos a los futuros contratistas", los que la sucedieron -Pérez y Trujillo- "recordaron los difíciles momentos iniciales de la pandemia y que la prioridad era abastecerse de material, por lo que regía la excepcionalidad prevista en el procedimiento de emergencia" más que la solvencia de las empresas.

El polémico informe preliminar también considera que "de la documentación analizada y de las declaraciones de los comparecientes resulta evidente que la situación generada por el covid justificaba sobradamente la adopción de medidas excepcionales, entre ellas el procedimiento de contratación de emergencia y, en consecuencia, la ausencia de expediente de contratación, con todas sus implicaciones", aunque también considera que según pasaban los meses y se alejaba la oleada inicial de la pandemia y el confinamiento, "las indicaciones y recomendaciones que se iban publicando ya califican la verificación de la solvencia como una buena práctica".

Teresa Cruz, consejera de Sanidad cuando estalló la pandemia, en un momento de su comparecencia. / Andres Gutierrez

Modificar la ley estatal

Sobre este escenario, el informe de Acosta propone una serie de propuestas para mejorar los mecanismos de control a los distintos grupos parlamentarios para su debate, entre las que se incluye sugerir al Gobierno central modificar el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para que "aunque se permita actuar de inmediato en situaciones de emergencia, se fortalezcan los requisitos de justificación documental" mediante "auditorías internas automáticas para contratos de emergencia por encima de ciertos umbrales", una "mayor transparencia mediante la publicación inmediata de los contratos de emergencia en la Plataforma de Contratación del Sector Público o incluir "plazos más cortos para justificar el uso de estos procedimientos y regular mejor la rendición de cuentas de los libramientos de fondos".

Además, se propone "protocolizar internamente el uso del contrato de emergencias, para evitar, tal y como ha sucedido, que se desconozca quien daba la orden desde el punto de vista político para asumir decisiones tan importantes como qué proveedor emplear", incidiendo en el hecho de que "cuando se inicie un procedimiento de contratación de emergencia se ratifique por algún responsable político vinculado al órgano de contratación".

Mayor escrutinio preventivo

Por último, Acosta pone sobre la mesa en su informe preliminar la necesidad de proceder a un "mayor escrutinio en la capacidad técnica y financiera de las empresas contratadas" y la "creación de un registro preventivo de empresas aptas para ser contratadas en emergencias que demuestren cumplir con los requisitos de solvencia de antemano".