No eran solo flores ni abejas: así comenzó realmente la polinización

Antes de que las flores conquistaran el mundo con su color, su aroma y su promesa de frutos, la naturaleza ya experimentaba con estrategias invisibles para sobrevivir y multiplicarse. No existían pétalos ni néctares dulces, pero sí estructuras que liberaban polen al viento, y criaturas diminutas que, sin saberlo, transportaban vida entre ramas. Mucho antes del idilio moderno entre abejas y margaritas, ya había comenzado una danza silenciosa entre plantas y polinizadores.

“La polinización es muchísimo más compleja e interesante que una abeja posada en una flor”, afirma el biólogo y botánico Guillermo Sicilia-Pasos.Aunque hoy solemos relacionarla con frutales, panales zumbantes o praderas en flor, lo cierto es que este fenómeno fundamental se originó millones de años antes de que existieran las flores. Es decir, antes de que las angiospermas las plantas con flor aparecieran en escena.

Y lo hizo de la mano de las gimnospermas, las plantas de semillas desnudas, que ya habían desarrollado múltiples estrategias de dispersión: desde el viento hasta la ayuda involuntaria de pequeños animales prehistóricos. Fue el inicio de una relación simbiótica que transformaría para siempre la biodiversidad del planeta.

El origen fósil del primer polinizador

Las gimnospermas, como los pinos, cipreses, ginkgos o abetos, dominaban el paisaje terrestre mucho antes de que aparecieran las flores. Sin frutos ni ovarios cerrados, sus semillas emergían expuestas sobre conos leñosos, y muchas de ellas desarrollaron sistemas para que su polen pudiera viajar con eficacia, ya fuera flotando a través del aire o adherido, por accidente o por costumbre, al cuerpo de algún insecto primitivo.

“Hay evidencias fósiles de ciertos bichitos con estructuras especializadas en transportar polen”, señala Sicilia. Algunas de estas adaptaciones surgieron hace más de 130 millones de años, en un mundo sin flores ni aromas, cuando el intercambio genético entre plantas ya se beneficiaba de estos transportes microscópicos. “En una escala evolutiva, las gimnospermas son más antiguas que las angiospermas, y todo indica que iniciaron este diálogo ecológico con los primeros polinizadores”.

Los fósiles hallados muestran pequeños insectos con adaptaciones corporales pelos, sacos, cavidades capaces de recoger y transferir granos microscópicos. La clave está en comprender que la polinización, en sus orígenes, no fue una historia de flores seduciendo a insectos, sino un mecanismo biológico que encontró múltiples caminos para funcionar: desde el viento y el agua hasta los animales terrestres.

Gimnospermas plantas coníferas / LP/DLP

El gran salto evolutivo

La llegada de las angiospermas supuso un punto de inflexión. En términos geológicos, aparecieron “ayer mismo”, pero lo hicieron en un mundo donde ya existían insectos capaces de transportar polen. Fue entonces cuando comenzó una carrera evolutiva por atraer, fidelizar y recompensar a esos polinizadores: las flores se volvieron cada vez más llamativas, fragantes y nutritivas. Una seducción estratégica que marcaría el rumbo de la vida vegetal.

“Las angiospermas aprovecharon la existencia de bichitos que ya transportaban polen, y eso dispara su evolución”, explica Sicilia. A partir de ahí, el planeta asistió a una explosión sin precedentes de nuevas especies vegetales, junto con la diversificación paralela de sus aliados: abejas, mariposas, escarabajos, colibríes, murciélagos.

Gracias a ese salto adaptativo, hoy disfrutamos de frutas, verduras y cereales que dependen, directa o indirectamente, de la polinización. Pero ninguna de esas maravillas habría sido posible sin el ensayo anterior: sin los primeros granos de polen flotando entre gimnospermas, sin aquellos pequeños insectos explorando conos y ramas, sin esa primera alianza entre especies que, sin necesidad de flores, ya ensayaba el milagro de reproducir la vida.